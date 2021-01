Wtedy mielibyśmy jedynie pogłębienie obecnej patologicznej sytuacji. Dziś najczęściej mamy do czynienia z dwoma kategoriami sprawców wykroczeń. Mamy np. kierowców, którzy będąc przekonanymi o swojej niewinności, co potwierdzają np. nagrania z kamer samochodowych, idą do sądu z pełną świadomością, że zamiast mandatu w wysokości 500 zł mogą dostać nawet i 5 tys. zł, bo czują się niewinni i będą próbowali to wykazać. Ale mamy też chuliganów, wandali, którzy z czystej swawoli nie przyjmują mandatów, np. żeby zaimponować kolegom, narażając tym samym cały aparat państwa na niepotrzebną papierkową robotę. Ten system jest nieefektywny i wszyscy za niego płacimy, marnując czas i pieniądze policji i sądów. Na zmianach zyskają niewinni, a winni stracą możliwość naciągania aparatu państwa na czas i koszty. W Niemczech , Francji, Włoszech, Belgii czy Holandii nie ma możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Tych zasobniejszych od nas krajów UE nie stać na marnotrawstwo pieniędzy, czasu i ludzi, jak to się dzieje u nas, gdzie mamy karykaturalną strukturę postępowania mandatowego. W razie odmowy przyjęcia mandatu patrolujący policjant przerywa czynności, wraca do komisariatu, przekazuje sprawę dyżurnemu, ten komendantowi, a następnie do wydziału wykroczeń. Po czym następuje przesłuchiwanie policjanta i obywatela i pisanie wniosku o ukaranie do sądu. Za rok się spotkają w sądzie, gdzie nikt nie będzie pamiętał, co się wydarzyło. Ostatecznie obywatel zamiast 50 zł może zapłacić do 5 tys. zł.