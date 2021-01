Nieco w cieniu wymiany towarowej czy spraw pracowniczych do samego końca negocjacji ważył się inny poważny problem związany z brexitem – transfer danych osobowych . Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie oznaczało automatycznie, że nie będzie on mógł się odbywać. Konieczne natomiast byłoby znalezienie podstawy prawnej do przesyłu. To zaś oznaczałoby poważne kłopoty dla współpracy firm europejskich z brytyjskimi. Te ostatnie byłyby bowiem traktowane jak administratorzy z państw trzecich. Mówiąc wprost, miałyby status podobny jak przedsiębiorstwa z Chin czy USA.

Podstawowy okres określony w umowie, przez który transfer danych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, to cztery miesiące, ale jeśli żadna ze stron się nie sprzeciwi, to może on zostać automatycznie przedłużony o kolejne dwa miesiące. W praktyce więc do końca czerwca 2021 r. dane mogą płynąć tak, jak dotychczas. Do tego czasu Komisja Europejska na mocy art. 45 ust. 3 RODO ma wydać decyzje wykonawcze w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w Wielkiej Brytanii. To one w przyszłości mają dać podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Oczywiście będzie też je można oprzeć na innych przepisach, np. standardowych klauzulach umownych.