- Te zdarzenia pokazują nam jedną, zasadniczą rzecz: sądy nie są dla sędziów. Sądy są dla ludzi. I Trybunał Konstytucyjny to jest instytucja, która jest stworzona dla ludzi. W momencie, kiedy te instytucje zawodzą, tak naprawdę nie ma żadnej ochrony praw obywatelskich. I to wszystko to pokazuje – w tym kierunku to zmierza. Dziś mamy problem z aborcją, jutro będziemy mieć problem z czymś innym - mówi sędzia Urszula Żółtak w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl)

Sędzia Urszula Żółtak – sędzia ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, sędzia Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów.