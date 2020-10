"Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wyraża satysfakcję z zakończonego procesu karnego i bezwzględnych kar pozbawienia wolności wymierzonych sprawcom przez sąd. Jednocześnie - w ocenie KMPT - wysokość kar wymierzonych sprawcom, nie jest adekwatna do wagi popełnionych przez nich czynów i nie spełnia międzynarodowych standardów w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.źródło: ShutterStock

W polskim prawie nadal nie ma oddzielnego przestępstwa tortur, co skutkuje niskimi karami dla ich sprawców - podkreśla biuro RPO, odnosząc się do wyroku ws. zdarzeń w siedleckiej komendzie policji. Najsurowsza kara wymierzona jednemu z policjantów to niewiele ponad dwa lata więzienia.