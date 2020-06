Kto może złożyć wniosek

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może złożyć każdy obywatel, który spełnia poniższe warunki:

• ma skończone 18 lat,

• ma prawa wyborcze,

• chce głosować w innym obwodzie głosowania gminy, gdzie mieszka na stałe,

• chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,

• nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Jak załatwić sprawę

Wniosek można napisać samodzielnie. Zawarte w nim muszą zostać takie dane jak:

• nazwisko,

• imię albo imiona,

• imię ojca,

• data urodzenia,

• numer PESEL,

• adres zamieszkania,

• adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Dodatkowo, w celu przyśpieszenia całej procedury:

• jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – możesz podać swój adres zameldowania,

• jeśli jesteś osobą, która już składała taki wniosek – możesz podać gminę, która wpisała cię do rejestru wyborców na Twój wniosek,

• jeśli mieszkasz za granicą – możesz podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.

Większość gmin udostępnia gotowe formularze do wypełnienia na swoich stronach internetowych lub w urzędach.

Przygotowany dokument należy złożyć w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. W ciągu kilku dni zostaniesz wykreślony z dotychczasowego spisu wyborców i wpisany do wybranego (na czas wyborów).



Dopisanie do spisu wyborców przez internet

Złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet mogą jedynie posiadacze profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wyborcy. Tymczasowy profil zaufany – ważny przez 3 miesiące – możesz założyć TUTAJ.

Jak złożyć wniosek przez internet

Po zalogowaniu do profilu zaufanego kliknij przycisk Złóż wniosek. Zostaniesz wówczas przekierowany na stronę login.gov.pl, gdzie musisz się zalogować. Wypełnij wniosek. Wskaż także powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.Po wypełnieniu wniosku zostaniesz przekierowany do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz wniosek i podpiszesz go elektronicznie. Po wysłaniu wniosku otrzymasz automatyczne potwierdzenie na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. Jeśli wniosek został wypełniony błędnie lub jest niepełny, zostaniesz powiadomiony przez urzędnika telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Kto nie może złożyć wniosku przez internet

Wniosku online nie mogą wysłać:

• żołnierze odbywający służbę wojskową lub ćwiczenia,

•ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,

• funkcjonariusze pełniący służbę w systemie skoszarowanym.

Muszą oni osobiście złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości skoszarowania lub pełnienia służby.

Do kiedy złożyć wniosek

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców należy złożyć do 23 czerwca 2020.