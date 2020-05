"Adwokat dla dziecka, często się pojawiał przez ostatnie lata taki temat, a w obecnej sytuacji dotyczącej nie tylko przestępstw, o których mówimy - pedofilii i tych najbardziej zwyrodniałych przestępstw wobec dzieci, okazuje się, że brak kogoś, kto broni dziecko, broni jego praw, broni jego godności w czasie procesu karnego" - mówił Pawlak na antenie Radia Zet. Ocenił, że ten brak jest "bardzo doskwierający".

Zaproponował, żeby do Kodeksu postępowania karnego dołączyć funkcję adwokata dla dziecka. "Moja propozycja polega na tym, (...) żeby do Kodeksu postępowania karnego, jedynego kodeksu procesowego, w którym takiej funkcji nie ma, bo w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, taką funkcję mogę wykonywać, żeby to zostało uzupełnione i żebym mógł aktywnie brać udział w tego typu postępowaniach" - zaproponował Pawlak.

Na pytanie, kiedy wyjdzie z propozycją adwokata dla dziecka, odpowiedział: "te przepisy są przygotowane (...) na pewno w nadchodzącym tygodniu przepisy zostaną przedstawione, zaproponowane parlamentowi, tym podmiotom, które mają inicjatywę legislacyjną, z uzupełnieniem uzasadnienia o bardzo drastyczne przypadki, kiedy wymiar sprawiedliwości zapomniał o wrażliwości na dziecko, zajął się tylko i wyłącznie +głaskaniem sprawcy+ jego prawami procesowymi, a zapomniał o pokrzywdzonym dziecku, którego godność została naruszona".