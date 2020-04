"Prowadzę działalność od prawie 5 lat, ale tak się złożyło, że w styczniu tego roku zawiesiłem ją z powodu urlopu. Wznowiłem 1 lutego. W marcu uzyskałem przychód ok. 50 000 zł, co chyba dyskwalifikuje mnie przy ubieganiu się o zwolnienie ze składek ZUS i otrzymania nawet tej puli 2080 zł na koszty stałe. Ponadto ustawodawca nie uwzględnił tego, że mając przychody, o których wspomniałem, mam też koszty, które przewyższyły - z uwagi na nadpłatę VAT - ten przychód. Do końca nie wiadomo, czy byłem w ogóle traktowany jako przedsiębiorca przed 1 lutego. Zapłaciłem już ZUS za marzec, a pytanie brzmi, czy w kwietniu i w maju mogę starać się o zwolnienie z ZUS, uwzględniając też te czynniki, o których wspomniałem wcześniej?

Dodam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i prócz mnie nikt nie jest zatrudniony na umowę o pracę, nie zawiesiłem działalności i chyba na razie nie będę tego robić, gdyż chcę zarabiać, nie mam innego wyjścia" - pisze nasz czytelnik.

Wyjaśnia ekspert: Wobec faktu, że uregulował Pan już składki ZUS za marzec, może Pan ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020r. jeżeli spełni Pan warunki przewidziane w tarczy antykryzysowej w art. 31 zo i następnych, w szczególności dotyczących osiągnięcia przychodu niższego niż 300 procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.

radca prawny Marcin Szeliga, Centrum Prawa Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szeliga - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono