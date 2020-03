Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, w związku z sytuacją zobowiązującą do prewencji przed COVID-19, starostowie oraz wojewodowie sygnalizują, że osoby oczekujące w kolejkach do zarejestrowania sprowadzonych do Polski aut używanych oraz pracownicy starostw narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem.

„Dla rozwiązania tego problemu proponuje się wydłużenie do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu” - czytamy.

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że 1 stycznia br. weszła w życie zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła kary pieniężne za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu używanego sprowadzonego z UE albo niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.