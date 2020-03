"Pamiętajmy, że to nie komornik, ale tylko i wyłącznie wierzyciel decyduje o wszczęciu, przebiegu i zakresie postępowania egzekucyjnego, dlatego ważne jest dzisiaj Wasze zrozumienie. Mamy nadzieję na Państwa pomoc" - napisała w piśmie skierowanym do wierzycieli Krajowa Rada Komornicza.

Jak wynika z dokumentu przekazanego w środę PAP przez rzecznika KRK, apel komorników został wystosowany w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i z uwagi na odpowiedzialność za zdrowie naszych bliskich. "Krajowa Rada Komornicza apeluje do wierzycieli, będących dysponentami postępowań egzekucyjnych o wstrzymanie się w czasie epidemii ze składaniem komornikom wniosków o wszczęcie i prowadzenie egzekucji przeciwko szpitalom czy innym zakładom opieki zdrowotnej" - czytamy w apelu samorządu komorniczego.

Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej w trudnym okresie epidemii należy skupić się na zapewnieniu pracownikom służby zdrowia poczucia bezpieczeństwa i swobodnego działania. Komornicy zwrócili przy tym uwagę na sygnały dotyczące braku odpowiedniego sprzętu w szpitalach i rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem.

"Jako komornicy szanujemy prawa wierzycieli, mamy jednak nadzieję, że Wasza decyzja o wstrzymaniu działań przeciwko szpitalom, ułatwi ich dyrektorom podejmowanie decyzji niezbędnych do ratowania życia i zdrowia obywateli. Zadbajmy wspólnie aby lekarze i medycy mogli wykonywać swoją pracę bez zakłóceń. W obecnym stanie mają do spełnienia szczególnie ważne zadanie" - brzmi apel komorników.

KRK zauważyła przy tym, że ostatecznie to wierzyciel decyduje o wszczęciu i przebiegu postępowania egzekucyjnego. "Dlatego ważne jest dzisiaj Wasze zrozumienie. Mamy nadzieję na państwa pomoc" - podkreślili komornicy.

Z najnowszych danym Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 957 osób. Zmarło 13 chorych.

W związku z epidemią rząd wprowadził szereg rozwiązań, które mają przeciwdziałać jej negatywnym skutkom ekonomicznym i społecznym oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce.

We wtorek premier i szef MZ poinformowali m.in., że od 25 marca do 11 kwietnia obowiązywać będą kolejne ograniczenia w poruszaniu się. Z kolei w piątek Sejm ma zająć się rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanego "tarczą antykryzysową". Projekt to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.