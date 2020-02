Prokuratorzy skierowali do sądów dyscyplinarnych prawie 100 wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziówźródło: ShutterStock

Prokuratorzy skierowali do sądów dyscyplinarnych prawie 100 wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów - poinformowała we wtorek PAP Prokuratura Krajowa. Dotychczas Sądy Dyscyplinarne w tych sprawach wydały 62 prawomocne uchwały uchylające immunitet, a w 33 przypadkach do sądów trafiły akty oskarżenia.