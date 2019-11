"Chcemy budować świadomość prawną społeczeństwa i zwracać uwagę na nieodwracalne błędy, w związku z którymi można stracić swój majątek" - powiedział w czwartek koordynator akcji notariusz Lech Borzemski.

Będzie to już 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu organizowana przez samorząd notarialny. Tegorocznej akcji przyświecać będzie hasło: "Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek - porozmawiaj z notariuszem". Prawnicy będą w tym czasie udzielać porad prawnych w 29 miastach.

Podczas dnia otwartego notariusze wyjaśnią m.in. jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie, czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem. Rejenci wskażą też szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej oszczędzając czas i pieniądze. "Wizyta u notariusza jest kojarzona z wysokimi kosztami. To nieprawda. Np. postępowanie spadkowe można przeprowadzić w około godzinę. Kosztuje to ok. 150 zł" - powiedziała not. Ilona Sądel-Bendkowska.

Notariusze zwrócą także uwagę na zagrożenia. Wskażą, jak uchronić się przed lichwiarskimi pożyczkami i umowami przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. "Pytaj notariusza o wszystko, czego nie rozumiesz i nie zatajaj przed notariuszem żadnych okoliczności związanych z zawarciem umowy" - wskazuje notariat.

Z kolei rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej Szymon Kołodziej zaznaczył, że "nikt nie kłóci się o majątek tak, jak najbliższa rodzina". "My chcemy zapobiegać żeby tej kłótni nie było. Osoby obce przy umowie kupna-sprzedaży nie będą się tak kłóciły o 1 tys. zł tak jak najbliższa rodzina lub małżonkowie po rozwodzie" - dodał.

Szczegółowe informacje i dokładne adresy planowanych spotkań z prawnikami można znaleźć na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Idea dnia otwartego jest wzorowana na akcji prowadzonej we Francji. Notariusze przybliżali podczas poprzednich edycji m.in. kwestie dziedziczenia, sporządzania testamentów, zabezpieczania majątku, nieruchomości i ksiąg wieczystych oraz przekazywania majątku.