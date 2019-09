Dzięki wpisaniu e-maila do bazy adresów elektronicznych każdy obywatel i przedsiębiorca będzie mógł prowadzić korespondencję z urzędami w formie cyfrowej. To oznacza możliwość załatwienia sprawy urzędowej bez wychodzenia z domu czy biura. Wczoraj rząd zatwierdził przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dzięki nowym rozwiązaniom skróci się czas potrzebny na korespondencję, co powinno się przełożyć na szybsze załatwienie sprawy. Jednocześnie strony postępowania administracyjnego będą miały skuteczne prawnie dowody wysłania i otrzymania pism.