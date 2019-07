To krok w kierunku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.źródło: ShutterStock

Komisja Europejska przeszła w środę do drugiego etapu postępowania o naruszenie prawa unijnego wobec Polski w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. To krok w kierunku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.