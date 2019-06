Obowiązek meldunkowy to ustawowe zobowiązanie do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Służy przede wszystkim organom władzy publicznej i nie rodzi żadnych praw do lokalu. Nie będzie zatem uniemożliwiał usunięcia lokatorki z mieszkania.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania. Na żądanie małżonka, któremu sąd przyznaje prawo do lokalu mieszkalnego, sąd orzeka eksmisję drugiego małżonka.

Inaczej jest, gdy nie ma współwłasności. Jeśli mieszkanie stanowi majątek odrębny małżonka, może on żądać eksmisji współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Orzeczenie rozwodu między małżonkami powoduje, że prawnorodzinny tytuł do lokalu wygasa, a więc ponownie wyłączne prawo do lokalu przechodzi na małżonka, który je pierwotnie nabył, a były małżonek traci uprawnienie do korzystania z mieszkania. W takim przypadku, orzeczenie rozwodu między małżonkami powoduje, że małżonek mający wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego może żądać eksmisji byłego współmałżonka.

Należy pamiętać, iż eksmisja może odbyć się tylko w trybie przewidzianym w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Podstawą wystąpienia z powództwem o eksmisję byłego współmałżonka jest jego rażąco naganne zachowanie. A więc w sądzie, w trakcie postępowania o eksmisję, należy przedłożyć odpowiednie dowody, które potwierdzą karygodne zachowanie awantury, zakłócanie porządku.

Mogą to być np. odpisy wyroków sądowych za znęcanie się nad rodziną, za inne przestępstwa, zaświadczenia o leczeniu odwykowym, z izby wytrzeźwień, zeznania świadków - sąsiadów, którzy potwierdzą awantury i zakłócanie porządku przez osobę, która ma być eksmitowana, niebieskie karty z policji, oraz wszelkie inne dowody, które potwierdzą rażące i naganne zachowania małżonka.

Rozliczamy sprzedaż mieszkania >>>>

Tryb dotyczący ustawy o ochronie praw lokatorów nie dotyczy sytuacji, gdy są współwłaścicielami mieszkania bądź gdy właścicielem mieszkania jest jedno z nich.

Prawomocne orzeczenie eksmisji jednego z małżonków powoduje utratę przez niego przysługującego mu dotychczas prawa zamieszkiwania w mieszkaniu i zachowanie prawa do dalszego zamieszkiwania tylko przez drugiego z małżonków.