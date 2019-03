7 faktów o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które musisz znać [DATY, KANDYDACI, WYNAGRODZENIE]

Wybory do Parlamentu Europejskiego są niemniej ważne jak do parlamentów krajowych? Dlaczego? Bo wybieramy naszych przedstawicieli, którzy mają nas reprezentować we Wspólnocie. W tym roku liczba posłów w Europarlamencie będzie mniejsza, ale Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy 52 europosłów.