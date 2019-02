Właściwie jedyną istotną różnicą jest fragment wniosku KRS, w którym rada przekonuje o tym, że ma kompetencję do skarżenia ustawy o KRSźródło: ShutterStock

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił kolejny wniosek skarżący przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 84). Został on połączony ze złożonym pod koniec listopada zeszłego roku wnioskiem autorstwa samej KRS. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dwa fakty: sprawę do TK wnieśli senatorowie PiS, a treść ich wystąpienia jest niemal identyczna, jak tego przygotowanego przez radę.