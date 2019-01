Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który wczoraj został przekazany do konsultacji.źródło: ShutterStock

Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który wczoraj został przekazany do konsultacji. Ma on zapewnić uprawnionym podmiotom – prokuratorowi generalnemu i RPO – realną możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej.