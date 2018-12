Sędzia Kamil Jarocki z Gorzowa Wielkopolskiego zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o praworządność w Polsce. Chodziło mu o rzeczników dyscyplinarnych, którzy mogą do odpowiedzialności zawodowej pociągnąć sędziów sądów powszechnych. Teraz musi się tłumaczyć. Właśnie dostał pismo od zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, który wezwał go do złożenia pisemnych wyjaśnień.