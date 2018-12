Za przywróceniem 98 proc. bonifikaty głosowało 59 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez przewodniczącą rady miasta Ewę Malinowską-Grupińską radni PiS skandowali: "wygraliśmy dla Warszawy". Malinowska-Grupińska podziękowała za jednogłośne przyjęcie uchwały i zamknęła sesję.

Wcześniej odbyły się dwa wystąpienia w imieniu klubów radnych KO i PiS: Jarosława Szostakowskiego i Dariusza Figury. Szostakowski złożył też wniosek o zamknięcie dyskusji; wniosek przeciwny złożył radny PiS Sebastian Kaleta. W głosowaniu zdecydowano o zamknięciu dyskusji i przeprowadzono głosowanie nad uchwałą ws. bonifikaty.

Trzaskowski: ws. bonifikat wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków

W sprawie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków - podkreślił w czwartek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po tym, jak Rada Warszawy przyjęła uchwałę o 98 proc. bonifikacie.

Po głosowaniu Trzaskowski został zapytany, dlaczego miasto wycofało się z obniżki bonifikat, odpowiedział, że "dlatego, że słuchają warszawiaków". "Mówiłem przez całą kampanię wyborczą, że będziemy słuchali warszawiaków. Skoro oni uznali, że to była obietnica wyborcza mimo, że ja nigdy nie mówiłem o bonifikatach w kampanii wyborczej, to uznaliśmy, że w tak ważnej sprawie, która budzi tak wiele emocji, musi być jasny przekaz i że jesteśmy gotowi do wycofania się z decyzji, jeżeli warszawiacy uznali, że to była obietnica wyborcza" - podkreślił prezydent.

"Zawsze mówiłem, że ten wniosek, który został złożony przez radnych PiS-u dwa dni przed końcem kampanii, że to nie jest wniosek sensowny, dlatego, że on powoduje przede wszystkim nierówność. 98 proc. bonifikaty dla tych, którzy mają swoją nieruchomość na gruntach miejskich i 60 proc. na gruntach Skarbu Państwa i dlatego podjęliśmy decyzję, żeby głosować później przeciwko tej bonifikacie" - mówił prezydent stolicy.

Pytany, na ile podwyżka bonifikat wpłynie na budżet Warszawy, odpowiedział, że "politycy PiS nie pytali o koszty". "Te koszty są bardzo duże, idące w setki milionów złotych rocznie" - poinformował. "Jeżeli nie będzie tych wszystkich podwyżek, które rząd PiS-u nam funduje próbując przerzucać je na samorząd, jeżeli nie będzie przerzucania kosztów nieodpowiedzialnej polityki +deform+, które nam rząd PiS-u funduje, to nie będzie problemu" - dodał Trzaskowski.

Zaznaczył też, że on będzie realizował wszystkie priorytety, do których się zobowiązał w kampanii wyborczej. "Akurat o bonifikatach ja w kampanii wyborczej nigdy nie mówiłem" - zastrzegł.

Trzaskowski przyznał, że obecnie w PO trwają analizy nad projektem ustawy ws. bonifikat dla nieruchomości, które są położone na gruntach Skarbu Państwa. Jak zaznaczył, w jego ocenie bonifikata dla gruntów położonych na terenach samorządu i na terenach Skarbu Państwa powinna być zrównana. "To samorząd wszystkimi nieruchomościami zarządza i w związku z powyższym, jeżeli jest decyzja samorządu mówiąca o bonifikacie - rządowa bonifikata powinna być taka sama, żeby w obrębie jednej gminy nie było nierówności" - podkreślił prezydent.

Dopytywany o doniesienia medialne dotyczące podnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste, odpowiedział, że w przypadku bonifikaty 98 proc. "to wiele się tutaj nie zmienia". "To służby państwa PiS-u zwracały się do burmistrzów, że jeżeli nie będą robili aktualizacji, to w tym momencie będą im groziły zarzuty o niegospodarność. To dzisiaj rząd PiS-u mówi o tym, że nie trzeba było podnosić opłat za nieruchomości - to jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Ale ta sytuacja również skłoniła do tego, żeby optować za bonifikatą 98 proc. po to, żeby ta ewentualna podwyżka wymuszona przez służby PiS-u nie była dla warszawiaków dotkliwa" - podkreślił Trzaskowski. Dopytywany, o jakie służby PiS-u chodzi, odpowiedział, że według burmistrzów były to pisma z CBA.

"Super Express" poinformował przed kilkoma dniami, że urząd dzielnicy Mokotów po wyborach zaczął rozsyłać do mieszkańców zawiadomienia o podwyżce opłat za garaże. "Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za parę metrów miejsca w garażu zdrożeje ze 131 zł do 770 zł" - pisze gazeta. Część mieszkańców - o czym pisze "SE" zamierza się od decyzji urzędników odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.