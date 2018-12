"Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło dziś (18 grudnia) porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji" - czytamy w komunikacie MS przekazanym PAP.

Umowę z przedstawicielami sześciu organizacji związkowych podpisał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik.

"Umowa przewiduje, że poza 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, pracownikom sądów może być przyznana – również jeszcze przed świętami - dodatkowo nagroda uznaniowa w wysokości średnio 534 zł brutto. O jej wysokości zdecydują dyrektorzy poszczególnych sądów. Wypłatą nagród mogą być objęci pracownicy, którzy pracują w sądach przynajmniej 6 miesięcy" - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości.

Kolejnym punktem porozumienia jest zagwarantowanie od 1 stycznia 2019 r. każdemu pracownikowi sądów podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto.

"Zdaję sobie sprawę, że wynagrodzenia pracowników sądów nie są satysfakcjonujące, rozumiem rozgoryczenie, ale po wieloletnich zaniedbaniach, do których doszło za rządów PO-PSL, nie da się załatwić tego problemu w krótkim czasie. W tym roku Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zrobił wszystko, co było możliwe w tej sprawie" – powiedział cytowany w komunikacie wiceszef MS Michał Wójcik.

Podkreślono ponadto, że w zawartym porozumieniu MS i strona związkowa zgodnie uznają, że obecny poziom wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie jest adekwatny do obciążenia pracą.

"Jednocześnie związki zawodowe zauważają, że przyczyną niskich wynagrodzeń w sądach powszechnych była polityka zamrażania wynagrodzeń w latach 2010-2015 i popierają obecnie podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego działania na rzecz systemowego zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury" - czytamy w komunikacie MS.

"Ministerstwo Sprawiedliwości wraz ze wszystkimi związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądownictwa zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz możliwie jak najbardziej satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń pracowników sądów i powszechnych jednostek prokuratury w 2020 r." - dodał resort.

W komunikacie podkreślono ponadto, że przedstawiciele związków zawodowych poinformują pracowników sądów powszechnych i prokuratury o dalszych pracach i staraniach ministra sprawiedliwości na rzecz zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury.

W ubiegłym tygodniu odbywał się protest pracowników sądów polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich. Domagali się oni podwyżki wynagrodzeń.

W miniony piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował PAP, że pracownicy sądowi otrzymają od 2019 r. po ok. 200 zł podwyżki miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od stanowiska. Jak mówił wtedy, każdy pracownik sądowy otrzyma do świąt Bożego Narodzenia dodatkową kwotę ok. 800 zł nagrody kwartalnej.

Poparcie dla postulatów płacowych "wszystkich pracowników sądów powszechnych i administracyjnych" wyrazili we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich: "Iustitia", "Themis", Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów.