Zastanawiam się czasem, czy nie gubimy podstawowego znaczenia słowa „dobry”. Pewien wybitny reportażysta napisał kiedyś, że dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Powiedzmy więc sobie szczerze: i dobry prawnik powinien być nade wszystko dobrym człowiekiem. W takiej „wykładni” odnajdziemy wrażliwość, gotowość niesienia pomocy, wyrozumiałość, życzliwość, uczciwość niepodyktowaną żadną kalkulacją, przyzwoitość, a nawet szlachetność. Przyznajmy – wszyscy lub niemal wszyscy, wybierając studia prawnicze i prawniczą profesję, nie tylko chcieli mieć dobrą pracę, lecz przede wszystkim mieli marzenie, by robić rzeczy dobre i zmieniać świat na lepsze. Może im trwalsze i mocniejsze to pragnienie, tym prawnik lepszy?

Wedle nauk Leona Petrażyckiego prawo jest narzędziem doskonalenia świata. Powiedziałbym tedy, że i prawnicy są lub mogą być narzędziem doskonalenia świata. Brzmi to patetycznie, ale ma wymiar bardzo codzienny i praktyczny. Zwłaszcza w zawodach prawniczych. Potrzeba nam dobrych prawników; potrzeba nam dobrych ludzi.

We wszystkich dotychczasowych rankingach Rising Stars, także w prezentowanym teraz, docenialiśmy wykształcenie, kompetencje, zawodowe osiągnięcia, spektakularne sukcesy, zaangażowanie i różnorodną aktywność społeczną. Szukaliśmy prawników dobrych we wszystkich tych wymiarach. Z nadzieją i przekonaniem, że to są ci, o których mówią i – oby – mówić będą: dobrzy prawnicy

PEŁNY RANKING "RISING STARS. PRAWNICY - LIDERZY JUTRA" DOSTĘPNY JEST W INTERNETOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ" >>>>>>>