"Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji i przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług finansowych oraz działania w obszarach: sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia (w tym dostępu do dokumentacji medycznej), rodziny, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, ochrony środowiska, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju, nauki i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii, statystyki publicznej" - czytamy w komunikacie.

Projekt zawiera też propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę zgłoszeń przypadków otrzymania przez administratorów wiadomości, które sugerują konieczność podjęcia działań związanych z RODO, gdy w danym przypadku są one zbędne. Wiadomości te zawierają zwykle linki do stron internetowych lub załączone dokumenty, mające pomóc w zapewnieniu pełnej zgodności z RODO, a w rzeczywistości mogące skutkować zainstalowaniem złośliwego oprogramowania. Coraz liczniejsze są także przypadki działań noszących znamiona wymuszenia. To zupełnie nowy typ przestępstwa polegający na przesłaniu oferty usług doradczych w zakresie ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z niej będzie skutkować dotkliwą karą finansową, podano także.



"W trakcie prac nad nowymi przepisami eksperci Ministerstwa Cyfryzacji odbyli wiele spotkań konsultacyjnych z reprezentantami środowisk opiniotwórczych. W pracach uczestniczyli naukowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i praktycy ochrony danych osobowych z licznych instytucji państwowych i społecznych. Przyjęty dziś projekt ustawy jest efektem wypracowanego - w trwającym ponad dwa lata procesie legislacyjnym - kompromisu" - czytamy także.



Ustawa ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.