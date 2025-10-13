Polki i Polacy chętnie wybierają na małżonków obcokrajowców

W minionym roku 497 obywateli Polski zawarło związek małżeński z cudzoziemcami, w tym z ośmioma pochodzącymi z Ukrainy. Na taki krok zdecydowało się 411 kobiet i 86 mężczyzn. Rok wcześniej małżeństwo z obcokrajowcami zawarło 583 obywateli Polski. 489 Polek poślubiło cudzoziemców, w tym sześciu Ukraińców. Wśród Polaków 94 zdecydowało się na ten krok, a 16 z nich zawarło związek małżeński z obywatelkami Ukrainy.

Dokumenty potrzebne do ślubu z cudzoziemcem

Narzeczeni, którzy chcą się pobrać, muszą złożyć w urzędzie stanu cywilnego (USC) szereg dokumentów. Wśród nich należy wskazać dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa. To ostatnie wydaje kierownik USC dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Trzeba pamiętać, że jest ono ważne przez sześć miesięcy. Potrzebne są też tłumaczenia przysięgłe wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Jeśli jednym z narzeczonych jest cudzoziemiec, musi on dostarczyć do urzędu stanu cywilnego dodatkowo zaświadczenie z własnego kraju o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Nie zawsze jest to proste.

Kiedy cudzoziemiec nie może uzyskać zaświadczenia?

Jak informuje Julia Jurczuk-Macek, adwokatka prowadząca własną kancelarię, problem pojawia się między innymi w przypadku obywateli Ukrainy. Tam bowiem nie ma procedury wydawania zaświadczeń, o których mowa w naszym prawie. Przez jakiś czas dokument potwierdzający nieistnienie przeszkód do zawarcia małżeństwa wydawał konsulat, jednak obecnie odstąpił od tej praktyki.

Co zrobić, gdy nie da się zdobyć wymaganych dokumentów?

Zdaniem adwokat, obywatel Ukrainy powinien w takiej sytuacji wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia. Jak to wygląda w praktyce?

- Składa go osoba, która nie może przedstawić wymaganego dokumentu - w tym wypadku będzie to cudzoziemiec, jednak narzeczony obywatelstwa polskiego jest uczestnikiem postępowania. Wynika to z faktu, że wydane przez sąd orzeczenie dotyczy zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do zawarcia związku małżeńskiego z konkretną osobą wskazaną w orzeczeniu – mówi Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Jak dodaje, sąd bada zarówno to, czy zachodzą trudne do przezwyciężenia przeszkody uniemożliwiające przedstawienie wymaganego prawem dokumentu (taką przeszkodą jest na przykład brak takiego dokumentu w państwie pochodzenia cudzoziemca), jak i okoliczności, które w takim dokumencie są stwierdzone, a więc to, czy nie zachodzą przeszkody do zawarcia przez tę osobę małżeństwa

Apel o zmiany w przepisach dotyczących ślubów z cudzoziemcami

Obowiązujące przepisy wymagają zmian. Zdaniem Julii Jurczuk-Macek ujednolicenia wymaga procedura sądowa.

- Aktualne przepisy są ogólne i nie precyzują, jakie dokumenty stanowią wymogi formalne takiego wniosku. Skutkuje to tym, że sądy mają w tym zakresie niejednolitą praktykę, a wnioskodawca często dopiero z wezwania o braki formalne dowiaduje się, które dokumenty są niezbędne. Zważywszy na krótki termin na ich uzupełnienie, a także to, że często wymagają one uzyskania ich w kraju pochodzenia, uzupełnienie braków często nie jest możliwe – zwraca uwagę adwokat.

FAQ: Ślub z obywatelem Ukrainy w Polsce

Ilu Polaków zawiera małżeństwa z cudzoziemcami?

W minionym roku prawie 500 obywateli Polski zdecydowało się na ślub z cudzoziemcem. Wśród nich było 411 kobiet i 86 mężczyzn. Rok wcześniej takich małżeństw było ponad 580.

Czy ślub z obywatelem Ukrainy w Polsce jest możliwy?

Tak, ale procedura bywa bardziej złożona niż w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem Polski. W przypadku obywateli Ukrainy pojawiają się trudności z uzyskaniem wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z cudzoziemcem w Polsce?

Narzeczeni muszą złożyć w urzędzie stanu cywilnego (USC):

dokumenty tożsamości,

odpis aktu urodzenia,

zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

tłumaczenia przysięgłe dokumentów w obcym języku.

Dlaczego obywatele Ukrainy mają problem z uzyskaniem zaświadczenia o braku przeszkód do małżeństwa?

W Ukrainie nie istnieje procedura wydawania zaświadczeń, o których mowa w naszym prawie. Przez pewien czas zaświadczenia wydawały konsulaty, jednak obecnie zrezygnowały z tej praktyki.

Co zrobić, jeśli obywatel Ukrainy nie może uzyskać wymaganego zaświadczenia?

W takiej sytuacji cudzoziemiec może wystąpić do polskiego sądu rodzinnego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia. W postępowaniu uczestniczy również narzeczony lub narzeczona posiadający obywatelstwo polskie.

Jak sąd rozpatruje taki wniosek?

Sąd sprawdza, czy faktycznie istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody w uzyskaniu dokumentu (np. brak urzędu, który go wydaje), oraz czy nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa (np. czy cudzoziemiec nie jest już w związku małżeńskim).

Czy przepisy dotyczące zawierania małżeństw z cudzoziemcami są jasne?

Nie do końca. Obowiązujące przepisy są ogólne i nie precyzują, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwolnienie. W efekcie różne sądy mają różne wymagania, a wnioskodawcy często dowiadują się o brakach dopiero po wezwaniu do ich uzupełnienia.

Czy konieczne są zmiany w przepisach dotyczących ślubów z cudzoziemcami?

Zdaniem adwokatki Julii Jurczuk-Macek procedura wymaga ujednolicenia i doprecyzowania, aby ułatwić życie parom międzynarodowym. Obecne przepisy nie nadążają za rzeczywistością społeczną.

Podsumowanie

Ślub z obywatelem Ukrainy w Polsce jest możliwy, ale wymaga cierpliwości i dobrej znajomości procedur. Największy problem to brak odpowiedniego zaświadczenia z Ukrainy – dlatego wiele par musi zwracać się do sądu o zwolnienie z tego obowiązku.