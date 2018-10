"Powodem mojej decyzji jest to, że sędzia Waldemar Żurek od 1 września br. nie podejmuje żadnych czynności procesowych w sprawach mu przydzielonych w I Wydziale Cywilnym naszego sądu" – powiedziała dziennikarzom prezes Pawełczyk–Woicka.

Dodała, że powodem takiego postępowania sędziego jest to, że neguje on decyzję o przeniesieniu z Wydziału II Cywilnego do Wydziału I Cywilnego.

"Decyzja, w którym wydziale orzeka sędzia, należy do prezesa sądu i zawsze do niego należała, gdyż inaczej powstałby chaos organizacyjny w sądzie” - podkreśliła Dagmara Pawełczyk–Woicka.

Prezes SO powiedziała, że liczy, iż wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających wobec sędziego Żurka "spowoduje u niego autorefleksję" i "przystąpi do tego, co jest istotą zawodu sędziego – do rozpoznawnia spraw i wydawania orzeczeń".