"Mamy już akceptację Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i właśnie zaczynamy prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu e-awizo" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zaznaczył, że Narodowym Operatorem Cyfrowym, odpowiedzialnym za dostarczanie poleconych przesyłek elektronicznych, zostanie najprawdopodobniej Poczta Polska. "Spółka ma już gotową platformę Envelo, przygotowaną do świadczenia tego typu usług" - powiedział. Dodał też, że już w przyszłym roku system zacznie testować na "własnej skórze" Ministerstwo Cyfryzacji, a następnie zostanie on wdrożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. "To oznacza, że przesyłki polecone z sądów będą przychodziły drogą elektroniczną".

Minister podkreślił jednak, że budowa systemu wymaga czasu. Przede wszystkim - jak zaznaczył - Narodowy Operator Cyfrowy będzie musiał stworzyć bazę danych adresów elektronicznych. Nie będą to jednak klasyczne adresy mailowe, tylko tzw. adresy skrzynek, podobne do tych, które działają na platformie e-PUAP. "Skrzynki będzie zakładała Poczta Polska, ale każdy adresat będzie musiał wyrazić na to zgodę" - powiedział Zagórski. Dodał, że obecnie takie skrzynki mają już osoby, które zarejestrowały się na platformie Envelo i już dzisiaj dostają korespondencję cyfrowo.

Z informacji resortu wynika, że skrzynki będą zakładane bezpłatnie i będą działały podobnie do tych, które są na klatkach schodowych i przed wejściami do domów. Osoby, które nie założą skrzynki, pozostaną w systemie tradycyjnym. "Narodowy operator, jeżeli dostanie przesyłkę, np. z sądu, adresowaną do osoby, która nie ma skrzynki, będzie musiał wysłać ją klasycznie, w kopercie na normalny adres" - opisywał Zagórski.