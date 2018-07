Łętowska, Zoll i Zieliński bronią Bodnara. Chodzi o „zdanie odrębne” Muszyńskiego do postanowienia TK

Mariusz Muszyński wykorzystuje instytucję zdania odrębnego do postanowienia TK, z którym się zgadza. W uzasadnieniu twierdzi, że robi to dla celów edukacyjnych i przy okazji atakuje Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Bronią go natomiast organizacje pozarządowe oraz byli rzecznicy.