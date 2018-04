Prawie wszyscy wiedzą, że RODO niesie ze sobą gigantyczne kary, nawet do 20 mln euro. Jednak co trzeba zrobić, by ich uniknąć? To już wie niewielu. Na pewno trochę pracy czeka firmy, które przekazują swym klientom zgody marketingowe. Dotychczasowe, jeśli były zbierane zgodnie z przepisami, zachowają swą ważność. Warto jednak zweryfikować swe bazy, by sprawdzić czy są dowody na to, że dany klient rzeczywiście wyraził zgodę. Przy pozyskiwaniu nowych trzeba zaś pamiętać o dodaniu nowej informacji o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Nie wszystkie nowe obowiązki wymagają specjalnych przygotowań. Ważne jest jednak to, żeby o nich wiedzieć. Tak jest chociażby z koniecznością zgłaszania w ciągu 72 godzin przypadków naruszeń organowi nadzorczemu (dzisiaj jest nim generalny inspektor ochrony danych osobowych, a po zmianie przepisów będzie to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie trzeba podejmować specjalnych kroków, by się do tego przygotowań. Trzeba jednak wiedzieć kiedy i jak zgłaszać chociażby wyciek danych.

Są też oczywiście zmiany, do których trzeba się przygotować. Każdy administrator będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zastąpi on obowiązek zgłaszania zbiorów danych do GIODO). Każdy będzie też musiał realizować nowe przywileje obywateli, jak choćby prawo do bycia zapomnianym czyli upraszczając do usuwania ich danych.

Największą chyba nowością, jaką niesie RODO, jest zmiana podejścia do ochrony danych. Dotychczas liczyło się głównie spełnienie pewnych formalnych obowiązków. Teraz zaś większy nacisk jest położony na to czy w danym przedsiębiorstwie dochodzi do naruszeń. To zaś oznacza, że nie wystarczy już raz skonsultować z prawnikiem poprawności regulaminu. Ochrona danych osobowych staje się procesem ciągłym, o którym trzeba bezustannie pamiętać.

