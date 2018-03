"Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu" - głosi wtorkowa uchwała SN podjęta w składzie siedmiu sędziów. Uzasadnienie uchwały ma zostać sporządzone w terminie późniejszym.

Sprawa wynikła na kanwie skargi kasacyjnej od wyroku zasądzającego zadośćuczynienie dla dziecka, które w wyniku błędów lekarskich podczas odbierania porodu stało się trwale niepełnosprawne. Sądy obu instancji przyznały dziecku zadośćuczynienie - łącznie 1,2 mln zł - oraz 4,4 tys. zł miesięcznej renty. Jednocześnie sądy zdecydowały o wypłacie zadośćuczynienia dla rodziców dziecka - 300 tys. zł dla matki i 200 tys. zł dla ojca - za "naruszenie więzi rodzinnych".

Właśnie ta ostatnia kwestia zadośćuczynienia dla rodziców znalazła się u podstaw problemu prawnego, który w kwietniu zeszłego roku dostrzegł trzyosobowy skład Izby Cywilnej SN kierując sprawę do składu siedmiu sędziów. Przyjęte bowiem jest w orzecznictwie, iż zadośćuczynienie przysługuje w przypadku śmierci osoby bliskiej - następuje wtedy naruszenie dobra w postaci "zerwania więzi rodzinnej".

Trzyosobowy skład SN zapytał jednak, czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych "przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu".

"Więź rodzinna między osobami żyjącymi, jako dobro, nie podlega ochronie" - wskazywała przed SN reprezentująca szpital mec. Anna Płatkowska. Dodała, że w przypadku uznania takiej ochrony sąd musiałby na przykład oceniać jakość tej więzi przed i po powstaniu niepełnosprawności, co - w jej ocenie - jest niemożliwe. Ponadto inna wykładnia - jak zaznaczyła - "może utrwalać niebezpieczny obraz niepełnosprawnych, jako osób niepełnowartościowych".

Reprezentująca rodziców dziecka mec. Karolina Kolary wskazywała zaś, że "dla nowoczesnego społeczeństwa więzi rodzinne to wartość fundamentalna". "Naruszone zostało dobro rodziców w postaci prawa do ukształtowania więzi z własnym dzieckiem" - dodała. W jej ocenie doszło do poważnego zaburzenia tego dobra, w postaci "prawa do cieszenia się macierzyństwem i ojcostwem".

Poród, którego sprawa dotyczyła, miał miejsce w 2008 r. Obecnie 10-letnia Samira nie mówi, nie chodzi, cierpi na padaczkę lekoodporną i nie ma z nią kontaktu intelektualnego. Dziecko wymaga stałej opieki.