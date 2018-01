Nawet 90 dni w strzeżonym, zamkniętym ośrodku będzie musiał spędzić obcokrajowiec, który złożył na przejściu granicznym wniosek o status uchodźcy. To jedna ze zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, przygotowanego pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych (do wczoraj był nim Mariusz Błaszczak). Jego propozycje przekazano do konsultacji już prawie roku temu, ale po licznych zastrzeżeniach rzecznika praw obywatelskich oraz organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom dopiero pod koniec grudnia po sporych korektach dokument zyskał akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów.