Pracownicy, którzy zachorują, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, które jednak zazwyczaj jest niższe od ich regularnej pensji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie zmian, które mogłyby podwyższyć to świadczenie. Kto może liczyć na wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie przysługujące pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym, które uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków służbowych. Jest ono wypłacane przez pracodawcę na podstawie zwolnienia lekarskiego (L4).

Dla kogo wynagrodzenie chorobowe?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, spełniający wymóg 30-dniowego okresu nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Osoby po 50. roku życia mogą korzystać z tego świadczenia przez maksymalnie 14 dni w roku. W obu przypadkach koszty wynagrodzenia pokrywa pracodawca. Po upływie odpowiednio 33 lub 14 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy 100 proc. wynagrodzenia chorobowego?

W przeważającej większości przypadków zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy stanowią 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik, będący kobietą w ciąży, choruje, bądź też gdy niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub w drodze do, lub z pracy, albo też jest spowodowana poddaniem się badaniom bądź zabiegom związanym z donacją komórek, tkanek lub narządów. W tych przypadkach przysługuje 100 proc. wynagrodzenia chorobowego.

Od kiedy 100 proc. wynagrodzenia na chorobowym?

Od kilku miesięcy Ministerstwo Pracy sygnalizuje konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji przepisów regulujących wypłatę wynagrodzenia chorobowego. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, obecny system obarcza zarówno pracodawców, jak i pracowników negatywnymi konsekwencjami związanymi z czasową niezdolnością do pracy. Z jednej strony, pracodawcy zobowiązani są do finansowania wynagrodzenia chorobowego i poszukiwania zastępstwa, z drugiej zaś, chorzy pracownicy ponoszą stratę finansową, otrzymując jedynie 80 proc. swojego wynagrodzenia.

Zgodnie z wstępnymi założeniami, od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczenie chorobowe będzie wypłacane bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto resort pracy rozważa podwyższenie wysokości wynagrodzenia chorobowego do 90 proc. lub nawet 100 proc. podstawy wymiaru, co stanowiłoby znaczącą zmianę w stosunku do obecnych 80 proc. Pomimo zaawansowanych planów, konkretne terminy wprowadzenia tych zmian pozostają nieokreślone.

Wynagrodzenie chorobowe - jak długo przysługuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę przysługuje przez okres 33 lub 14 dni. Po tym czasie pracownik może ubiegać się o zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przysługuje przez maksymalnie 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni.

