Legitymacja emeryta-rencisty to klucz do wielu udogodnień. Dokument ten potwierdza prawo do licznych zniżek, takich jak tańsze przejazdy komunikacją miejską. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą posiadanie tej legitymacji i w jakich sytuacjach może się przydać? Oto szczegóły.

Legitymacja emeryta-rencisty w wersji elektronicznej to prawdziwy skarb dla seniorów. Szybki dostęp do dokumentu, możliwość kontroli bez internetu – to tylko niektóre z jej zalet.

Legitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument potwierdzający prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Od 1 stycznia 2023 roku jest ona wydawana domyślnie w formie elektronicznej. Oznacza to, że zamiast tradycyjnej plastikowej karty, swoją legitymację znajdziesz w aplikacji mObywatel.

Jakie zniżki, ulgi i przywileje z kartą emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który przysługuje wszystkim emerytom, rencistom i nauczycielom ze świadczeniem kompensacyjnym. Dzięki niej możesz:

Korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej i innych świadczeń.

Taniej podróżować komunikacją miejską i koleją.

Relaksować się w ośrodkach uzdrowiskowych po niższych cenach.

Oglądać telewizję bez płacenia abonamentu RTV.

Uzyskanie legitymacji emeryta-rencisty jest proste i dostępne dla każdego, kto ma dostęp do sieci. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację. Dlaczego warto mieć legitymację emeryta-rencisty? Posiadanie legitymacji emeryta-rencisty daje Ci wiele korzyści, takich jak:

Potwierdzenie prawa do świadczeń: Możesz łatwo potwierdzić swoje uprawnienia np. w placówkach medycznych czy przy korzystaniu z transportu publicznego.

Zniżki i ulgi: Dzięki legitymacji możesz skorzystać z wielu zniżek, np. na bilety komunikacji miejskiej, w ośrodkach uzdrowiskowych czy placówkach kultury.

Zwolnienia z opłat: Możesz być zwolniony z części opłat za rehabilitację oraz z opłaty abonamentowej RTV.

Co ważne, legitymacja w formie elektronicznej jest równie ważna jak tradycyjna karta. Możesz korzystać z niej zarówno online, jak i offline. W przypadku utraty lub uszkodzenia telefonu możesz odzyskać dostęp do swojej legitymacji po ponownej instalacji aplikacji i zalogowaniu.

Wniosek o legitymację emeryta-rencisty

Nie musisz składać wniosku o elektroniczną legitymację emeryta-rencisty. Wystarczy pobrać aplikację mObywatel 2.0 i dodać swoją legitymację. ZUS wystawia je automatycznie od stycznia 2024 roku. Jeśli wolisz tradycyjną wersję, możesz złożyć wniosek o plastikową legitymację. W przypadku zmian w danych, takich jak rodzaj świadczenia czy nazwisko, niezbędna jest aktualizacja legitymacji. Aby dokonać tej zmiany, wystarczy wejść w dokument i wybrać opcję "Aktualizuj".

Jak korzystać z legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel?

Jak korzystać z legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel? Oto kroki:

Pobierz aplikację: Zainstaluj aplikację mObywatel na swoim smartfonie.

Zaloguj się: Zaloguj się do aplikacji za pomocą profilu zaufanego lub ePUAP.

Dodaj dokument: W sekcji "Dokumenty" znajdź i dodaj swoją legitymację emeryta-rencisty. Gotowe!

