Wpisy naruszające dobre imię pracodawcy Platformy stworzone z zamiarem dzielenia się komentarzami na temat warunków zatrudnienia w danym zakładzie pracy często stają się miejscem, w którym przedstawiane są dosadne, negatywne, a nawet wulgarne wypowiedzi pracowników lub byłych pracowników na temat pracodawcy lub przełożonych. Dodatkowo doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie zadowoleni z warunków w danym zakładzie pracy rzadziej publikują opinie, które byłyby pozytywne.

Jan był zatrudniony w spółce ABC. Nie przykładał się do swoich obowiązków i często się spóźniał, przez co dezorganizował proces pracy, na co przełożony niejednokrotnie zwracał mu uwagę. Jan nie przejawiał woli poprawy swojego zachowania. Kiedy dowiedział się, że jego koleżanka dostała awans za świetne wyniki w pracy oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, rozgoryczony postanowił zamieścić komentarz w serwisie z opiniami o pracodawcach. Napisał w nim m.in., że awanse w firmie to najprawdopodobniej faworyzacja ulubienic szefa, niemająca nic wspólnego z kompetencjami i inteligencją pracowników. Ponadto użył wulgaryzmów i przedstawił spółkę ABC w negatywnym świetle. Co istotne, żaden z jego zarzutów nie miał pokrycia w rzeczywistości.