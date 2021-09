Kody uzyskane przez pozwanych w procesie tzw. inżynierii odwróconej (mówiąc najprościej: uzyskiwania kodu programistycznego w wyniku analizy sklepowej wersji gry) umożliwiają uruchamianie wspomnianych tytułów m.in. na przenośnych platformach, gdzie nigdy się one oficjalnie nie ukazały (Sony PlayStation Vita, Nintendo WII U oraz Nintendo Switch). Wydawca zarzucił programistom udostępnianie nielegalnych wersji wspomnianych gier i przywłaszczenie sobie części rynku należącego do Take-Two (dokładniej wydawania wersji gier na przenośne platformy). Wśród zarzutów znalazło się też nawoływanie do piractwa w mediach społecznościowych (na dowód załączono m.in. tweety pozwanych, w których chwalą się oni swoim osiągnięciem). Take-Two podkreśliło, że programiści nie zaprzestali swoich działań po wcześniejszym otrzymaniu powiadomień o naruszaniu praw autorskich