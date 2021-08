Taką zmianę wprowadziła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego , która zmodyfikowała specustawę covidową (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Szerszy, trzyosobowy skład może być zastosowany tylko wtedy, gdy prezes sądu uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Takie zasady mają obowiązywać nie tylko w okresie obowiązywania stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ale także przez rok od odwołania ostatniego z nich.

Omawiana zmiana ma szczególne znaczenie dla spraw pracowniczych. W ich przypadku udział ławników jako czynnika społecznego ma duże znacznie. Wynika to m.in. z art. 158 par. 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072). Przewiduje on, że ławnikiem w omawianych sprawach powinna być osoba „wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych”.

Problemu – w opinii związkowców – nie rozwiązuje odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wspomniane zarzuty. Resort odniósł się nie tylko do stanowiska związku, lecz także do wystąpienia rzecznika praw obywatelskich, który również zakwestionował omawiane zmiany. W szerszym zakresie (dotyczącym nie tylko prawa pracy) negatywne opinie do nowelizacji przedstawiały też m.in. Naczelna Rada Adwokacka oraz stowarzyszenia sędziowskie. Zdaniem MS nowe przepisy nie naruszają konstytucji, w tym art. 182, który przewiduje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.