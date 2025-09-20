Niegodność dziedziczenia – czym jest i jak działa w polskim prawie?

Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego (KC), niegodność nie następuje automatycznie. Konieczne jest orzeczenie sądu, które ma charakter konstytutywny i wywołuje skutek ex tunc, czyli od chwili otwarcia spadku.

Praktyczne konsekwencje są poważne: uznany za niegodnego spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył śmierci spadkodawcy (art. 928 § 2 KC). Oznacza to, że:

zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego i testamentowego,

traci prawo do zachowku,

jego miejsce w porządku dziedziczenia mogą zająć jego zstępni (np. dzieci).

Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę?

Za niegodną może być uznana każda osoba, która odniosłaby korzyść majątkową po spadkodawcy – nie tylko spadkobierca ustawowy czy testamentowy, ale także zapisobierca zwykły i windykacyjny (art. 972 KC, art. 981⁵ KC), a nawet osoba uprawniona do zachowku.

W praktyce oznacza to, że nie tylko rodzina, lecz także fundacja, osoba prawna czy beneficjent polecenia może zostać wyłączony od dziedziczenia, jeśli spełni przesłanki ustawowe.

Przesłanki niegodności dziedziczenia w Kodeksie cywilnym

Podstawy do uznania spadkobiercy za niegodnego zostały określone wyłącznie w art. 928 § 1 KC. Katalog ten jest zamknięty, co oznacza, że nie można rozszerzać go przez analogię, poza wyjątkowymi sytuacjami.

Do 15 listopada 2023 r. ustawa przewidywała trzy główne przesłanki. Listopadowa nowelizacja dodała dwie kolejne, które odwołują się do obowiązków alimentacyjnych i sprawowania pieczy nad spadkodawcą.

1. Popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy

Spadkobierca, który umyślnie dopuścił się zbrodni przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy, może być wyłączony z dziedziczenia. Kluczowe są trzy elementy: działanie umyślne, charakter ciężkiego przestępstwa oraz skierowanie czynu bezpośrednio przeciwko spadkodawcy.

2. Bezprawny wpływ na testament

Niegodny jest ten, kto podstępem lub groźbą:

nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu,

przeszkodził mu w podjęciu jednej z tych czynności.

3. Fałszowanie lub niszczenie testamentu

Spadkobierca traci prawo do dziedziczenia, jeśli umyślnie ukrył, zniszczył, podrobił lub przerobił testament spadkodawcy, bądź świadomie skorzystał z takiego dokumentu. Przepis obejmuje zarówno testamenty własnoręczne, jak i notarialne czy ustne.

4. Uporczywe uchylanie się od alimentów

Nowelizacja z 2023 r. dodała przesłankę polegającą na rażącym zaniedbywaniu obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy. Warunkiem jest wcześniejsze ustalenie obowiązku alimentacyjnego wyrokiem sądu, ugodą albo umową.

5. Uporczywe uchylanie się od pieczy nad spadkodawcą

Drugą nową przesłanką jest zaniedbywanie opieki nad spadkodawcą – zarówno wynikającej z prawa rodzinnego (np. obowiązek dziecka wobec rodzica), jak i z umowy lub faktycznych stosunków opiekuńczych.

Przebaczenie spadkodawcy a niegodność dziedziczenia

Prawo przewiduje możliwość złagodzenia rygorów niegodności. Zgodnie z art. 930 § 1 KC, przebaczenie przez spadkodawcę wyłącza możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego. Przebaczenie musi jednak nastąpić przed śmiercią spadkodawcy i obejmować tylko zachowania, które miały miejsce przed otwarciem spadku.

Niegodność dziedziczenia a osoby prawne – kiedy fundacja lub organizacja traci spadek?

Choć instytucja ta dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, osoby prawne również mogą zostać uznane za niegodne. Przykładem może być fundacja, której organy po śmierci spadkodawcy ukryły testament odwołujący jej powołanie. Wyjątek stanowią gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa, jeśli dziedziczą z ustawy – te podmioty nie mogą zostać uznane za niegodne.

Procedura uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Uznanie za niegodnego wymaga wniesienia powództwa do sądu przez osobę, która ma w tym interes prawny (najczęściej innych spadkobierców). Orzeczenie sądu wywołuje skutek z mocą wsteczną, niegodny traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Co ważne, skutki dotyczą tylko osoby uznanej za niegodną, a nie jej zstępnych, tj. dzieci czy wnuki mogą dziedziczyć po spadkodawcy na zasadach ogólnych.

Dlaczego instytucja niegodności dziedziczenia jest ważna dla prawa spadkowego?

Ratio legis instytucji niegodności dziedziczenia to przede wszystkim ochrona porządku prawnego i moralnego. Spadkobierca, który dopuścił się rażąco nagannych czynów wobec spadkodawcy, nie powinien czerpać korzyści z jego majątku.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 10 kwietnia 2013 r. (I ACa 23/13) podkreślił, że sankcja niegodności ma charakter moralno-prawny. To reakcja ustawodawcy na zachowania sprzeczne z elementarnymi zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości.

Wykluczenie spadkobiercy ze spadku – skutki niegodności dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedziczenia (art. 928–930 KC) to jedno z najostrzejszych narzędzi prawa spadkowego. Pozwala wykluczyć ze spadku osoby, które swoim działaniem rażąco naruszyły obowiązki wobec spadkodawcy lub porządek dziedziczenia.

Dla przedsiębiorców i wszystkich osób zarządzających majątkiem istotne jest, aby mieć świadomość, że:

nie każdy spadkobierca rzeczywiście otrzyma spadek,

w niektórych sytuacjach konieczne może być wystąpienie do sądu o uznanie spadkobiercy za niegodnego,

przebaczenie spadkodawcy może uchylić tę sankcję.

Warto więc pamiętać, że planowanie sukcesji to nie tylko sporządzenie testamentu, ale także świadomość ryzyk wynikających z regulacji o niegodności dziedziczenia.