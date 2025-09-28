Regulaminy parków rozrywki określają prawa i obowiązki klientów, wprowadzając między innymi zasady korzystania z atrakcji i terenu oraz opieki nad dziećmi poniżej określonego. Nie wszystkie treści w nich zawarte są zgodne z przepisami – zdarzają się w nich klauzule, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentami, a kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Jak wskazuje art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, takie postanowienia mogą zostać uznane nieważne – a co za tym idzie nie wiążą korzystających z takich miejsc. Jakie klauzule niedozwolone pojawiają się najczęściej w regulaminach tego typu obiektów?

Wejście do parku rozrywki na własną odpowiedzialność - postanowienie niedozwolone

Zgodnie z prawem obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom. Właściciel parku rozrywki ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku jego zaniedbania.

Niedozwolony zapis w regulaminie: rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci w parku rozrywki

Opiekunowie dzieci nie zawsze ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych. Odpowiedzialność powinna być każdorazowo ustalana z uwzględnieniem okoliczności i proporcjonalnie do winy lub zaniedbania użytkownika lub organizatora.

Zarządca parku rozrywki nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników

Powszechną praktyką przedsiębiorców jest ograniczenie własnej odpowiedzialności. Tymczasem zgodnie z przepisami, właściciel obiektu odpowiada za rzeczy klientów pozostawione w szatni lub przechowalni.

Przykład postanowienia niedozwolonego w regulaminie: pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione rzeczy

W sytuacji, kiedy zgubiony przedmiot na basenie zostanie znaleziony, przedsiębiorca powinien podjąć próbę jego zabezpieczenia i odnalezienia właściciela. Klienci mają prawo oczekiwać, że właściciel obiektu podejmie wszelkie możliwe działania w celu zwrócenia im zgubionych rzeczy.

Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu parku rozrywki

Zgodnie z prawem, akceptacja regulaminu nie może być domniemana. Oznacza to, że właściciel parku rozrywki nie może tworzyć fikcji zapoznania się z treścią regulaminu.