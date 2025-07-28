Zakres przedmiotowy projektowanej nowelizacji ubezpieczenia OC

Trzy obszary ubezpieczeń obowiązkowych OC

Projekt ustawy zakłada zmianę przepisów ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w odniesieniu do trzech kategorii obowiązkowych ubezpieczeń:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – najpowszechniejsze wśród ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, związane z ruchem drogowym. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – zabezpieczające przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie majątkowe, również obowiązkowe z mocy prawa.

Wszystkie trzy typy ubezpieczeń OC objęte są analogicznym mechanizmem wypowiedzenia, który ma zostać zmodyfikowany.

Proponowana zmiana w zakresie skutku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Obecny stan prawny dotyczący wypowiedzenia OC

Na gruncie obowiązujących przepisów, jeżeli posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, składa wypowiedzenie umowy OC, umowa ta ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia. Podobna zasada znajduje zastosowanie w przypadku przejęcia gospodarstwa rolnego oraz budynków rolnych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Planowana modyfikacja ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach OC

Zgodnie z projektem ustawy, umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie mogła zostać rozwiązana:

z dniem wskazanym przez wypowiadającego w oświadczeniu o wypowiedzeniu, lub

jeśli nie wskazano terminu – z dniem wypowiedzenia, czyli tak jak dotychczas.

Nowe brzmienie przepisów zapewni nabywcy większą elastyczność i pozwoli dostosować moment zakończenia ochrony wynikającej z umowy OC do realnych potrzeb i sytuacji (np. zachowanie ciągłości ubezpieczenia do czasu zawarcia nowej umowy OC z wybranym towarzystwem).

Uzasadnienie potrzeby zmian w przepisach dotyczących ubezpieczenia OC samochodu

Projektodawca wskazuje, że dotychczasowe rozwiązania nie pozostawiają posiadaczowi pojazdu żadnego wpływu na moment ustania ochrony wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Może to prowadzić do niekorzystnych skutków – w tym przerwy w ochronie ubezpieczeniowej lub braku czasu na zawarcie nowej umowy OC, zwłaszcza w kontekście ryzyk związanych z ruchem drogowym lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zaproponowana zmiana odpowiada na potrzebę praktyczną – zapewnia ochronę ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia OC, jednocześnie nie pozbawiając posiadacza pojazdu (lub gospodarstwa) prawa do rozwiązania umowy odziedziczonej po poprzednim właścicielu.

Instrumenty legislacyjne i technika zmian w przepisach ubezoueczenia OC

Zmiana ma charakter punktowy i obejmuje wyłącznie modyfikację przepisu dotyczącego skutku wypowiedzenia umowy OC w przypadku zmiany właściciela. Projektodawca nie przewiduje dodatkowych mechanizmów proceduralnych ani obowiązków po stronie zakładów ubezpieczeń, co sugeruje intencję uproszczenia i deregulacji obecnego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Nowelizacja pozostaje w ramach dotychczasowej konstrukcji ustawy i nie ingeruje w inne aspekty funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podsumowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadza istotną zmianę w zakresie wypowiadania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, przewidując, że nabywca pojazdu lub gospodarstwa rolnego będzie mógł sam wskazać datę, z którą umowa OC ulegnie rozwiązaniu. Rozwiązanie to:

odpowiada na potrzebę zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa ubezpieczeniowego,

ma charakter techniczny i deregulacyjny,

dotyczy trzech typów obowiązkowych ubezpieczeń OC mających szerokie zastosowanie w praktyce.

Zaproponowana zmiana nie wpływa na zasady zawierania nowych umów OC ani na inne elementy systemu ochrony ubezpieczeniowej, ale może istotnie poprawić doświadczenie użytkowników – zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i rolnym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Czy nabywca samochodu może dziś wybrać datę wypowiedzenia OC?

Nie, obecnie wypowiedzenie OC przez nabywcę powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z dniem złożenia wypowiedzenia.

Co zmieni się w przepisach o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Po zmianie ustawy nabywca będzie mógł wskazać konkretną datę, z którą wypowiedzenie umowy OC będzie skuteczne.

Czy nowe przepisy obejmą również OC rolników?

Tak, analogiczne rozwiązanie wprowadzono dla OC rolników posiadających gospodarstwo oraz dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład.

Czy projekt ustawy zmienia obowiązki zakładów ubezpieczeń OC?

Nie, projekt koncentruje się na uprawnieniach nabywcy i nie nakłada nowych obowiązków na ubezpieczycieli.

Jakie są korzyści dla posiadaczy pojazdów po zmianie przepisów o OC?

Najważniejszą korzyścią jest możliwość lepszego zaplanowania ciągłości ochrony wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC bez ryzyka przerwy między umowami.