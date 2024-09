Osoby lub przedsiębiorstwa poszkodowani w powodzi mogą starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się ich pytania dotyczące m.in. tego, jak zgłosić szkodę, jak ją udowodnić, jakie działania podjąć, gdy zniszczone zostały wszelkie polisy itp

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe uprościły tryb zgłaszania i likwidacji szkód spowodowanych przez powódź, dążąc do tego, by szkody były likwidowane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Zgłoszenie może nastąpić w dowolnej formie, np. poprzez infolinię, formularz elektroniczny lub pisemnie. Niektóre firmy ubezpieczeniowe uruchomiły mobilne punkty obsługi w regionach dotkniętych powodzią.

Uproszczony tryb zgłaszania szkód obejmuje zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Ważne jest, aby zgłosić szkodę jak najszybciej – w razie potrzeby można później uzupełnić zgłoszenie. Po zgłoszeniu szkody twój ubezpieczyciel powinien przekazać ci informacje o dalszym toku postępowania likwidacyjnego.

W jaki sposób udowodnić szkodę?

Przede wszystkim należy udokumentować skalę zniszczeń, wykonując zdjęcia uszkodzonych przedmiotów i nieruchomości. Ważne jest, aby fotografie zostały zrobione przed rozpoczęciem sprzątania, aby ubezpieczyciel miał pełny obraz szkód.

Zdjęcia można zrobić telefonem, a następnie dołączyć do zgłoszenia szkody. Jeśli posiadasz zdjęcia sprzed powodzi, warto je załączyć, aby pokazać, jak duże są zniszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku uszkodzeń budynków, pojazdów czy maszyn o długiej żywotności.

Po sprzątaniu nie wyrzucaj zniszczonych rzeczy. W miarę możliwości zabezpiecz je, aby likwidator ubezpieczyciela mógł je obejrzeć, lub aby można było dostarczyć dodatkowe zdjęcia. Uszkodzone przedmioty są najważniejszym dowodem szkody i można się ich pozbyć dopiero po wypłacie odszkodowania.

W przypadku bardziej wartościowych rzeczy, takich jak sprzęt RTV, AGD, meble czy inne urządzenia, warto poszukać dowodów zakupu (paragony, faktury, potwierdzenia zamówień online), o ile nie zostały utracone.

Pamiętaj, że każdy potencjalny dodatkowy dowód może pozytywnie wpłynąć na wynik postępowania likwidacyjnego, w tym na oszacowanie wysokości szkody.

Zgłaszając szkodę, powinieneś również sporządzić własny wykaz zniszczonych lub uszkodzonych rzeczy ze wskazaniem podstawowych informacji na ich temat (m.in. marki, modelu) oraz oszacowaniem ich wartości. W wykazie możesz również opisać uszkodzenia rzeczy.

Natomiast – szczególnie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości lub pojazdu – niezbędne może być dokonanie oględzin przez likwidatora.

Czy powinienem zrobić coś jeszcze po zgłoszeniu szkody?

Najważniejsze jest zabezpieczenie mienia przed dalszymi uszkodzeniami. Jeśli konieczna jest pilna naprawa, a czekanie na przyjazd rzeczoznawcy wyznaczonego przez ubezpieczyciela mogłoby prowadzić do powiększenia szkody lub stwarzać inne zagrożenie, możesz samodzielnie podjąć naprawę. Pamiętaj jednak, aby dokładnie udokumentować stan szkody przed naprawą (np. poprzez zdjęcia), a także zachować dokumenty potwierdzające zakres prac i ich koszt (umowy, rachunki, faktury).

Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowego działania, warto poczekać na konsultację z przedstawicielem ubezpieczyciela (likwidatorem lub rzeczoznawcą). Pozwoli to uniknąć potencjalnych nieporozumień dotyczących rozmiaru szkody i zakresu napraw.

Na skutek powodzi straciłem dostęp do dokumentacji, w tym polisy. Czy jest to przeszkoda przy wszczęciu likwidacji?

Wystarczy pamiętać, jaki ubezpieczyciel wystawił polisę i skontaktować się z nim. Ubezpieczyciel odnajdzie zawartą polisę ubezpieczeniową, pytając cię o takie dane jak: imię, nazwisko, numer PESEL/NIP, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres nieruchomości objętej ubezpieczeniem.

Moje ubezpieczenie przewiduje sumę ubezpieczenia i sublimity na określone ryzyka, które moja szkoda przewyższa. Czy mogę otrzymać dodatkowe odszkodowanie?

Wyczerpanie sumy ubezpieczenia (bądź danego sublimitu) powoduje, że towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaci dalszych (wyższych) kwot w ramach danej polisy, nawet jeśli faktyczna szkoda jest wyższa. Nie można zatem żądać odszkodowania, które przewyższałoby dany sublimit bądź sumę ubezpieczenia (analogicznie, nie można również wymagać wypłaty odszkodowania, które przewyższałoby wartość poniesionej szkody). Pozostałą część szkody może dać się naprawić korzystając ze szczególnych form pomocy oferowanych przez państwo. Warto zachować dowody i wyliczenia dotyczące szkody, nawet jeśli ubezpieczenie okazało się niewystarczające.

Warto sprawdzić – w dokumencie polisy, jeśli masz do niej dostęp, bądź w drodze bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem – wysokość sumy ubezpieczenia, oraz poszczególnych sublimitów, które mogą obejmować określone rodzaje ryzyk, w tym szkody na skutek powodzi.

Mój samochód został zalany wskutek powodzi, ale był objęty ubezpieczeniem AC. Czy mogę sprawdzić, czy auto nadal działa przed zgłoszeniem szkody?

Zdecydowanie odradzamy uruchamianie zalanego samochodu. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika, co w zależności od warunków polisy, może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania.

Często w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dodaje się wyłączenie ubezpieczeniowe związane np. z zassaniem cieczy przez pracujący silnik pojazdu albo próbą uruchomienia silnika w warunkach stwarzających zagrożenie dla ubezpieczonego pojazdu. Nawet jeśli takiego wyłączenia nie ma, ubezpieczyciel może uznać, że włączając silnik, przyczyniłeś się do powiększenia lub powstania szkody.

Zalanie pojazdu należy zgłosić ubezpieczycielowi i ustalić dalsze kroki. Zwykle polisa obejmuje assistance, więc samochód powinien zostać odholowany do warsztatu lawetą. Ubezpieczyciel może także uznać, że już na podstawie zdjęć lub oględzin stwierdzono szkodę całkowitą i wypłacić odszkodowanie w pełnej wysokości.

Ubezpieczyciel przyznał mi kwotę, ale jej wysokość mnie nie satysfakcjonuje. Czy mogę taką decyzję ubezpieczyciela zaskarżyć?

W takiej sytuacji masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jeśli składasz odwołanie jako osoba prywatna, zostanie ono potraktowane jako reklamacja i rozpatrzone przez odpowiedni podmiot z rynku finansowego, zgodnie z odrębnym trybem. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni, jednak w wyjątkowych okolicznościach ten czas może zostać wydłużony, maksymalnie do 60 dni.

adw. Mateusz Kosiorowski, adw. Maciej Zych, r. pr. Joanna Duda, apl. radc. Agnieszka Kubowicz, Kamil Łuba, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Korzystaj z wiedzy specjalistów. Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach