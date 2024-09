Pracownicy z terenów dotkniętych powodzią mogą liczyć na określone uprawnienia. Odpowiadamy m.in. na pytania, czy pracodawca może ich oddelegować do innej pracy związanej z usuwaniem skutków powodzi. Czy za nieobecność w pracy w związku z powodzią będzie im przysługiwało wynagrodzenie, czy otrzymają zapłatę za czas, kiedy zakład pracy był nieczynny w powodu powodzi? Podpowiadamy także, czy pracodawca otrzyma wsparcie w opłacaniu składek ZUS.

=> Czy moja nieobecność w pracy w związku z powodzią będzie usprawiedliwiona i płatna?

Jeżeli nie możesz świadczyć pracy w związku z powodzią, twoja nieobecność będzie usprawiedliwiona. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tej przyczyny przysługuje ci prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednakże przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z twojego rozkładu czasu pracy.

Ponadto przysługują ci 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest wymagana twoja natychmiastowa obecność.

Czy pracodawca może oddelegować mnie do innej pracy?

Pracodawca może powierzyć ci wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z twojej umowy, jeżeli jest to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi u tego pracodawcy.

W takim przypadku zachowujesz prawo do dotychczasowego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Czy pracodawca może otrzymać pomoc w zakresie kosztów zatrudnienia?

Przedsiębiorca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto, pracodawca może ubiegać się o zwrot części kosztów potrzebnych na utrzymanie zatrudnienia, składając odpowiedni wniosek do starosty.

Czy mogę otrzymać wsparcie finansowe od pracodawcy?

Pracodawca może wypłacić ci środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pokrycie szkód spowodowanych powodzią. Można także wprowadzić w zakładzie pracy inny rodzaj zapomogi, finansowany ze środków przedsiębiorstwa.

Czy należy mi się wynagrodzenie, jeżeli byłem gotowy do pracy, jednak praca w zakładzie została wstrzymana?

Za czas tzw. przestoju, czyli jeżeli byłeś gotowy do świadczenia pracy, jednak powódź uniemożliwiła pracę u twojego pracodawcy, przysługuje ci wynagrodzenie w wysokości wynikającej z twojej godzinowej lub miesięcznej stawki. Jeżeli twoje wynagrodzenie nie jest określone w stawce godzinowej lub miesięcznej, tylko otrzymujesz wynagrodzenie np. akordowe lub prowizyjne, przysługuje ci 60% takiego wynagrodzenia, jednak nie mniej niż wynika z obowiązującej płacy minimalnej.

Czy w związku z powodzią pracodawca może skierować mnie na pracę zdalną?

W okresie obowiązywania stanu klęski żywiołowej oraz w ciągu 3 miesięcy po jego odwołaniu pracodawca może wydawać samodzielnie polecenie pracy zdalnej. Pracodawca może także zwiększyć w tym czasie wymiar takiej pracy (np. z 3 dni w tygodniu na pełny tydzień).

Aby wykonywać pracę zdalną na polecenie pracodawcy, musisz jednak złożyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych oraz technicznych.

Jestem osobą bezrobotną. Czy otrzymam jakieś wsparcie w związku z powodzią?

Jeżeli wziąłeś pożyczkę na szkolenie zawodowe, a nie możesz ukończyć szkolenia z powodu powodzi, możesz ubiegać się o umorzenie takiej pożyczki. Musisz złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek w urzędzie pracy do końca roku.

Ponadto, jeżeli spóźniłeś się z rejestracją jako osoba bezrobotna i nie otrzymałeś zasiłku, możesz to zrobić z opóźnieniem do końca października.

Co więcej, jeżeli otrzymałeś środki na podjęcie działalności gospodarczej, a nie możesz prowadzić tej działalności z powodu powodzi, możesz złożyć wniosek o umorzenie przyznanych środków. W przyszłości będziesz mógł złożyć ponowny wniosek o wsparcie.

Czy pracodawca otrzyma wsparcie w opłacaniu składek ZUS?

Rzecznik prasowy ZUS poinformował, że przedsiębiorcy dotknięci powodzią będą uprawnieni do opłacenia składek we wrześniu 2025 r. za okres od sierpnia do końca 2024 r. bez odsetek za zwłokę. W tym celu przedsiębiorcy będą musieli złożyć stosowne oświadczenia, że zostali poszkodowani w wyniku powodzi.

Ponadto, przedsiębiorcy mogą występować do ZUS z wnioskami o:

odroczenie terminu płatności składek,

rozłożenie składek na raty,

zawieszenie realizacji umowy o odroczeniu terminu płatności składek,

zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu należności na raty.



r. pr. dr hab. Marcin Wujczyk, Bartosz Maciejewski, kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Korzystaj z wiedzy specjalistów. Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach