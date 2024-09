Dotknięci powodzią niejednokrotnie muszą korzystać z produktów pierwszej potrzeby oferowanych przez sprzedawców w zawyżonych cenach. Co robić w takiej sytuacji?

Dostawcy radykalnie podnoszą ceny. Co można zrobić?

Każdy może złożyć zawiadomienie do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK może za to nakładać kary administracyjne na przedsiębiorców, którzy w sposób nieuzasadniony i nadmierny podnoszą ceny towarów lub usług w okresie klęski żywiołowej.

Prezes UOKiK nakładał już kary na podmioty stosujące nadmierne wysokie opłaty. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji nie wymienia co prawda stosowania zawyżonych cen, ale ogólny przepis art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji wszelkie działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszają lub zagrażają interesom przedsiębiorcy lub klienta. Głównym zarzutem UOKiK było więc to, że zbyt wysokie opłaty naruszają zasadę ekwiwalentności świadczeń (nie mają odzwierciedlenia w nakładzie pracy i kosztów), czyli są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Podobna argumentacja może być stosowana w przypadku wysokich cen produktów oferowanych w okresie klęski żywiołowej, jeżeli wysoka cena nie jest związana z obiektywnymi czynnikami, np. z wysokimi kosztami importu lub wysoką ceną hurtową produktu.

Jak złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie składa się na piśmie. Można je złożyć osobiście lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) do centrali UOKiK lub do którejkolwiek delegatury (na przykład we Wrocławiu). Wszystkie adresy są dostępne na stronie UOKiK, np. tutaj, w tym delegatur tutaj.

W zawiadomieniu należy podać dane nadawcy oraz co najmniej informacje o przedsiębiorcy (nazwa, adres), który zawyża ceny, i opis jego działania. Należy też wskazać, że takie praktyki dostawców szkodzą przede wszystkim interesom konsumentów, i, jeśli to możliwe, opisać, w jaki sposób.

Bliższe informacje co do naruszania interesów konsumentów, w tym o zawiadomieniu, znajdują się na tej stronie UOKiK, a o pomocy dla konsumentów tutaj.

r. pr. dr Antoni Bolecki, dr Marcin Kulesza, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

