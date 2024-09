Osoby poszkodowane w powodzi mogą liczyć na pomoc publiczną ze strony państwa. Wyjaśniamy, kto może ją otrzymać i w jakiej kwocie. Podpowiadamy, czy oprócz pomocy doraźnej można jednocześnie skorzystać z jednorazowego zasiłku? O czym trzeba pamiętać remontując lub odbudowując dom z otrzymanych środków pomocowych?

Czy każdy może otrzymać pomoc doraźną i jaka jest jej wysokość?

Pomoc doraźna to wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego, przeznaczone dla rodzin oraz osób samotnie gospodarujących, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, w tym powodzi. Zasiłek ten nie przysługuje każdemu. Mogą o niego wnioskować osoby, które w dniu wystąpienia powodzi prowadziły gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, które zostały zniszczone lub uszkodzone. Osoby te muszą znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb własnymi środkami.

Ile wynosi pomoc doraźna?

Kwota zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej wynosi maksymalnie 8000 zł. Jeśli w budynku jednorodzinnym lub w jednym lokalu mieszkalnym funkcjonuje kilka gospodarstw domowych, każda rodzina lub osoba samotna może otrzymać zasiłek. Wniosek o pomoc należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej w ciągu 30 dni od powodzi. Można go także złożyć ustnie do protokołu w miejscu, gdzie miała miejsce powódź.

Czy mogę wnioskować także o kwotę jednorazowego zasiłku, jeżeli zawnioskowałem już o pomoc doraźną?

Tak. Kwota jednorazowego zasiłku, zwanego zasiłkiem powodziowym, jest również pomocą doraźną. Przysługuje ona rodzinie albo osobie samotnie gospodarującej. Kwota zasiłku powodziowego nie może przekroczyć2000 zł. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, możesz złożyć wniosek o zasiłek powodziowy w urzędzie gminy, na terenie której poniosłeś szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywasz w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. Do wniosku powinieneś dołączyć oświadczenie o tym, że: w wyniku powodzi doznałeś szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości, nie ubiegałeś się o zasiłek na terenie innej gminy i wyrażasz zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku. Środki wsparcia powinny zostać ci przyznane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku.

Kto może zawnioskować o bezzwrotną pomoc na remont albo odbudowę?

O pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego może ubiegać się rodzina albo osoba samotnie gospodarująca.

Z wnioskiem o pomoc może wystąpić:

właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego;

osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;

osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia;

osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania;

osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego.

Jakiej wysokości będzie pomoc na remont lub odbudowę domu i od czego ona zależy?

W jednym budynku lub lokalu mieszkalnym rodzina albo osoba samotnie gospodarująca może otrzymać pomoc w kwocie nie większej niż 200 tys. zł. Wysokość kwoty pomocy finansowej będzie zależała od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń. Zakres zniszczeń, który uprawnia Cię do ubiegania się o pomoc, musi wynosić co najmniej 5%. W przypadku, gdy szacowany procent zniszczeń/uszkodzeń budynku lub lokalu mieszkalnego będzie poniżej 5%, pomoc finansowa może być ci przyznana wyłącznie na wykonanie drobnych prac remontowych.

Jeżeli w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe. Przy tym łączna wysokość środków przyznanych na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków powodzi..

O czym muszę pamiętać, wydatkując otrzymaną pomoc na remont lub odbudowę?

Jeśli skorzystasz z pomocy na remont lub odbudowę, pamiętaj, że musisz potwierdzić wydatki związane z tymi pracami, przedstawiając imienne faktury lub rachunki.

Jeśli nie potwierdzisz poniesienia wydatków (np. nie przedstawisz imiennych faktur/rachunków), albo przeznaczysz pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona, albo kwota udzielanej pomocy przekracza wysokość szkód wyrządzonych powodzią, będziesz musiał zwrócić nienależną pomoc (zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

Czy mogę ubiegać się o środki na remont budynku gospodarczego?

Tak. Możesz ubiegać się również o pomoc na remont budynków gospodarczych zniszczonych w wyniku powodzi. Kwota pomocy (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych) nie może przekroczyć 100 tys. zł. Kwota pomocy finansowej będzie przyznawana w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń. Podobnie jak w przypadku remontu budynku lub /lokalu mieszkalnego, tu również zakres zniszczeń nie może być niższy niż 5%. W przypadku, gdy zakres zniszczeń jest niższy, twoje budynki gospodarcze nie będą objęte pomocą.

Czy mogę ubiegać się o pomoc, jeśli wynajmuję mieszkanie?

Tak. W przypadku złożenia wniosku przez najemcę, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, właściciel nie będzie mógł ubiegać się o pomoc na remont tego budynku lub lokalu mieszkalnego, który jest wynajmowany.

dr Anna Kulińska, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

