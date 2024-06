Opakowania, kartony, pudełka po zakupionych produktach to rzeczy, które zajmują dużo miejsca. Przerzucane z kąta w kąt, bardzo rzadko się przydają. Wiele osób zastanawia się, czy musi przechowywać oryginalne opakowania, aby nie stracić gwarancji i czy można reklamować sam produkt? Rozwiewamy wątpliwości.

Reklamacja to inaczej zgłoszenie zaistniałych wad produktów, które zostały zakupione u danego sprzedawcy. Reklamacja konsumencka to nic innego, jak reklamacja produktów, które zostały zakupione do własnego użytku (nie dla firmy).

Wszystkie prawa i obowiązki, zarówno sprzedawcy jak i kupującego, są ściśle określone w prawie. Co zatem możemy się dowiedzieć z przepisów prawa na temat posiadania oryginalnego opakowania? Czy jest ono wymagane w procesie reklamacyjno-gwarancyjnym?

Czy reklamując zakupiony towar musimy posiadać jego opakowanie?

W prawie nie jest określone, że kupujący powinien wraz z reklamowanym produktem dostarczyć jego oryginalne opakowanie. Sprzedawca nie może ustalać dodatkowych warunków. Wobec tego, jeśli opakowanie nie stanowi samego produktu czy też nie jest ważną częścią produktu, wówczas sprzedawca nie może oczekiwać od nas dostarczenia opakowania do rozpatrzenia reklamacji.

Co z towarem zakupionym przez internet ?

Gdy dokonamy zakupu przez internet, mamy prawo zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni. Ma to związek z możliwością odstąpienia od umowy zawartej na odległość. To prawo obowiązuje tzw. konsumentów - osoby fizyczne, które zrobią zakupy prywatnie jako zwykli klienci, które nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

Tutaj również, sam proces reklamacyjny, nie może być uzależniony od posiadania opakowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę czy zakupiony przez nas towar nie widnieje na liście wyłączeń. Istotne są dwa przypadki, w których nie możemy dokonać zwrotu zakupionego towaru online:

otrzymany towar został przekazany w zapieczętowanym opakowaniu, a w momencie otwarcia go nie możemy go reklamować ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (np. otwarta maseczka);

nagranie dźwiękowe lub wizualne czy program komputerowy, który otrzymaliśmy w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli je otworzyliśmy po dostarczeniu (np. odpakowana płyta CD).

przedmiot jest spersonalizowany - np. koszulka z prywatnym nadrukiem

W sytuacji, gdy musimy zniszczyć opakowanie, aby sprawdzić zakupiony towar- to nie jest powód do odmowy przyjęcia zwrotu przez sprzedawcę lub do jakichkolwiek roszczeń finansowych z jego strony.

Ważną kwestią jest fakt czy byliśmy zmuszeni zniszczyć opakowanie czy wystarczyło otworzyć dane opakowanie? Ten fakt może prowadzić do zmniejszenia wartości towaru, chyba że nie poinformowano nas o prawie do odstąpienia od umowy (np. w regulaminie sklepu internetowego). W sklepie stacjonarnym możemy sprawdzić towar przed zakupem. Taką możliwość powinniśmy mieć także, dokonując zakupów online.

Jeśli sprzedawca upiera się, że nie przyjmie naszej reklamacji bez opakowania, a nasze roszczenia względem reklamowanego towaru są słuszne, możemy udać się po poradę do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.