Poruszając się dowolnym pojazdem musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego. W sezonie letnim na ulicach, drogach rowerowych i leśnych ścieżkach obserwujemy całe potoki rowerzystów. Za jakie przewinienia można dostać mandat, poruszając się rowerem? Co, jeśli prowadzę rower pod wpływem alkoholu?

Jakie są najczęstsze przewinienia rowerzystów?

Jazda bez oświetlenia po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności – Mandat może wynosić od 20 do 500 zł.



Jazda po chodniku, gdy jest to zabronione – Mandat może wynosić od 50 do 500 zł. Rowerzysta może jechać po chodniku tylko wtedy, gdy jest on przeznaczony także dla rowerów lub gdy szerokość chodnika przekracza 2 metry i nie utrudnia to ruchu pieszych.



Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – Mandat może wynosić od 50 do 500 zł.



Jazda pod wpływem alkoholu – To poważne wykroczenie, za które mandat może wynosić od 250 do 5000 zł, a także możliwość zatrzymania przez policję i postawienia zarzutów karnych.



Brak wymaganych elementów wyposażenia roweru (np. dzwonka, odblasków) – Mandat może wynosić od 20 do 500 zł.



Nieprawidłowe przewożenie osób – Mandat może wynosić od 20 do 500 zł.



Nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej lub znaków drogowych – Mandat od 50 do 500 zł.

Czy za jazdę po alkoholu na rowerze mogę stracić prawo jazdy?

Nie. Aktualne przepisy dokładnie i bez wątpliwości regulują tę kwestię. Osoba poruszająca się rowerem w stanie po spożyciu alkoholu (od 0.2 do 0.5 promila) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0.5 promila) nie straci prawa jazdy. Może dostać przykładowo sądowy zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych, co nie jest równoznaczne z utratą prawa jazdy dowolnej kategorii.