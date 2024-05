Rowery są w Polsce coraz bardziej popularne. Aktywny wypoczynek jest w modzie, do tego stale poprawia się infrastruktura, z roku na rok przybywa ścieżek rowerowych. Niektórzy jeżdżą rowerem codziennie do pracy, inni na weekendowe wycieczki, jeszcze inni do sklepu po zakupy. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w Polsce? Czy trzeba jeździć w kasku?

Oświetlenie i odblaski

Bardzo ważna kwestia, zwłaszcza po zmroku. Rower powinien być wyposażony w przednie światło (białe lub żółte), które musi być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów. Z tyłu światło czerwone, również widoczne z odległości co najmniej 150 m. Nie ma znaczenia czy jest to światło ciągłe, czy przerywane.



Po zmroku światła muszą być włączone, a jeśli jedziemy poza obszarem zabudowanym, powinniśmy mieć na sobie kamizelkę odblaskową.



Brak kamizelki odblaskowej lub innych elementów odblaskowych w takich warunkach może skutkować nałożeniem mandatu. Mandat za brak kamizelki odblaskowej lub innego elementu odblaskowego wynosi zwykle od 20 do 500 złotych, w zależności od okoliczności naruszenia oraz decyzji funkcjonariusza policji. Najczęściej stosowane kwoty za tego typu wykroczenia oscylują w dolnym zakresie tych widełek. Warto zaznaczyć, że używanie elementów odblaskowych znacznie poprawia widoczność rowerzysty na drodze, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno rowerzysty, jak i innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ich noszenie poza terenem zabudowanym po zmroku jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także ważnym aspektem prewencji wypadków.

Hamulce i dzwonek

Nasz rower powinien być wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, ale oczywiście zalecane są sprawne dwa – przedni i tylny.



Dzwonek to z kolei obowiązkowy element wyposażenia roweru, którego wielu cyklistów nie posiada. Dzwonek powinien być sprawny i głośny, aby mógł być skutecznie używany do ostrzegania innych uczestników ruchu. O ile prawdopodobnie nie przyda nam się na polnej ścieżce, to może być bardzo przydatny w mieście, na zatłoczonej ścieżce rowerowej.

Kask

Używanie kasku rowerowego w Polsce jest obowiązkowe tylko dla dzieci do 16 roku życia. Dorośli rowerzyści mogą, ale nie muszą nosić kasków – jednak zawsze jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. Noszenie kasku, chociaż nie jest obowiązkowe dla dorosłych, zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy. W trakcie wypadku komunikacyjnego, przykładowo zderzenia z samochodem, kask może nam uratować życie.