Jesteście w tym mieście pierwszy raz. Wychodzicie z dworca lub lotniska i wsiadacie do taksówki. Podajecie taksówkarzowi adres, ruszacie. Finalnie okazuje się, że kierowca z premedytacją jechał naokoło, by więcej zarobić. Po prostu was oszukał i każe wam zapłacić sporą sumę. Co robić? Jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami?

Jak nie dać się oszukać taksówkarzowi?

Zamawiaj przez aplikację albo dzwoniąc na infolinię taksówkarskiej korporacji. Zamawiając przejazd przez aplikację widzisz z góry cenę, jak i trasę przejazdu, którą można śledzić na bieżąco. Z kolei zamawiając przez telefon możemy na początku zapytać ile mniej więcej będzie kosztował kurs z punktu A do punktu B. Zlecenie zostanie przyjęte, więc będzie oficjalne, kierowca będzie musiał mieć włączony taksometr. Taksówkarzowi zdecydowanie trudniej będzie wtedy nasz oszukać



Jeśli już bierzemy taksówkę z postoju, to wcześniej warto sprawdzić jaka odległość dzieli nas od punktu docelowego. Warto wiedzieć czy do pokonania mamy 1 km, 2 km czy 10 km. Jeśli ruszymy w trasę, warto włączyć przykładowo mapy Google i zerkać czy kierowca nie jedzie naokoło. Zanim wsiądziemy, możemy też zapytać taksówkarza za jaką kwotę może nas zawieźć do punktu docelowego.



Taksówkarz może nas zagadywać, pytać czy jesteśmy tu pierwszy raz, do kogo przyjechaliśmy, w jakim celu. Pod pozorem zwykłej ciekawości i chęci przeprowadzenia small talku, może kryć się chęć oszustwa. Jeśli swoimi słowami potwierdzimy, że jesteśmy "zieloni", nie wiemy jaka odległość dzieli nas od miejsca docelowego i jak jechać, to w łatwy sposób możemy zostać oszukani.



Zanim wsiądziemy to taksówki, warto też sprawdzić czy to faktycznie licencjonowana taksówka, a nie po prostu "przewóz osób", gdzie ceny mogą być zdecydowanie wyższe.



Jeśli jesteśmy za granicą, warto wcześniej poznać choć kilka słów w rodzimym języku. Jeśli poprosimy o kurs w języku miejscowych, to jest szansa, że zapłacimy mniej. Autorowi tego tekstu przytrafiła się taka sytuacja w Bułgarii. Za kurs z lotniska na dworzec zamówiony w języku angielskim zapłaciłem w przeliczeniu na polską walutę ok. 20 zł więcej niż kiedy zamówiłem po bułgarsku.

Co zrobić, jeśli jednak zostaniemy oszukani?

Dowody – Zbierz wszystkie dostępne dowody. Mogą to być paragony, zdjęcia, a nawet zapis trasy (jeśli na przykład korzystałeś z aplikacji do nawigacji na swoim telefonie). Jeśli posiadasz informacje o numerze rejestracyjnym taksówki lub identyfikatorze kierowcy, zapisz je. Bez paragonu fiskalnego nie ma szans na reklamację.



Reklamacja do firmy taksówkarskiej – Jeśli taksówka była częścią większej firmy, skontaktuj się z nią i złoż reklamację. Wiele firm taksówkarskich traktuje poważnie opinie klientów i może zaoferować zwrot pieniędzy lub inną formę rekompensaty.



Skargi do lokalnych organów regulacyjnych – W zależności od kraju lub miasta, istnieją różne organizacje lub urzędy odpowiedzialne za nadzorowanie usług taksówkowych. Możesz złożyć formalną skargę w odpowiedniej instytucji, taka jak miejski urząd do spraw transportu.



Oceny i recenzje online – Możesz również wyrazić swoje niezadowolenie, zostawiając negatywną recenzję online. To może przyczynić się do ostrzeżenia innych potencjalnych klientów przed nieuczciwymi praktykami.



Porada prawna – Jeśli straciłeś znaczną sumę pieniędzy, możesz rozważyć konsultację z prawnikiem, aby zbadać swoje opcje prawne. W niektórych przypadkach, gdy straty są duże, dochodzenie prawne może być uzasadnione.



Płatność kartą – Jeśli płaciłeś kartą, rozważ kontakt z bankiem w sprawie możliwości cofnięcia płatności, zwłaszcza jeśli masz dowody na to, że usługa nie została wykonana zgodnie z umową.



Osoba korzystająca z taksówki lub przewozu osób, która czuje się pokrzywdzona działaniem kierowcy, ma prawo zgłosić podejrzenie popełnienia czynu zabronionego do organu ścigania. W tym celu należy wezwać patrol policji na miejsce zdarzenia lub zgłosić się osobiście na najbliższy komisariat. Podejrzenie popełnienia czynu zabronionego można także zgłosić pisemnie do najbliższej miejscu zdarzenia prokuratury.