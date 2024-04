Zbliża się sezon letni, a więc długie weekendy i wakacje. Polacy tłumnie ruszą na wypoczynek, wielu z nich wybierze transport własnym samochodem. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie auta w Polsce? Czy niezbędna jest apteczka i co powinna zawierać?

Gaśnica, trójkąt, kamizelka

Gaśnica - Wymagana jest przynajmniej jedna gaśnica samochodowa. Dla samochodów osobowych zaleca się gaśnice o pojemności 1 kg, natomiast dla pojazdów ciężarowych zalecana pojemność to co najmniej 2 kg. Gaśnica powinna być regularnie kontrolowana (z reguły raz na 12 miesięcy) i odpowiednio umieszczona w pojeździe, aby była dostępna w razie potrzeby. Mandat za brak gaśnicy może wynieść od 50 do 500 zł.



Trójkąt ostrzegawczy: Trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Służy do ostrzegania innych użytkowników drogi o zdarzeniu drogowym lub awarii pojazdu. W przypadku zdarzenia drogowego lub awarii trójkąt powinien być umieszczony w odległości odpowiedniej do warunków, zwykle około 100 metrów za pojazdem (na autostradach) lub 30-50 metrów (na innych drogach). Mandat za brak trójkąta może wynieść od 50 do 500 zł.



Kamizelka odblaskowa: W Polsce kamizelka odblaskowa nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu, jednak w pewnych sytuacjach może być bardzo przydatna. W niektórych przypadkach jej brak może skutkować mandatem od 20 do 500 zł. Przykładowo, jeśli samochód ulegnie awarii po zmroku poza obszarem zabudowanym, to kierowca opuszczając pojazd, staje się pieszym. W związku z tym, powinien mieć wtedy na sobie kamizelkę odblaskową.

Co z apteczką? Co powinna zabierać?

Apteczka samochodowa nie jest wymagana przez prawo polskie jako obowiązkowe wyposażenie pojazdu, jednak zaleca się jej posiadanie. Apteczka powinna zawierać podstawowe środki opatrunkowe i materiały pierwszej pomocy, co może być nieocenione w przypadku wypadków i nagłych sytuacji zdrowotnych.



Apteczka powinna zawierać: sterylne kompresy gazowe, plastry z opatrunkiem i bez, opaskę elastyczną, bandaże, lateksowe rękawiczki ochronne, ustnik do wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta, środek dezynfekujący na bazie etanolu, trójkątną chustę, nożyczki, folię termoizolacyjną, agrafki oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.



Co ważne, należy unikać przewożenia wszelkiego rodzaju leków. Wnętrze samochodu jest narażone na zmiany temperatury i wilgotności, a leki powinny być przechowywane w ściśle określonych warunkach

Jedziesz za granicę? Sprawdź przepisy w danym kraju

Nawet na terenie Unii Europejskiej każdy kraj ma osobne przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia auta. Przykładowo, w niektórych krajach obowiązkowe jest posiadanie apteczki i kamizelki. Z kolei w chłodniejszych miesiącach obligatoryjna jest jazda na oponach zimowych (w Polsce, wbrew pozorom, nie jest to obowiązkowe). Dlatego jeśli planujemy wyjazd autem poza granicę Polski, powinniśmy dokładnie sprawdzić regulacje obowiązujące w danym państwie.