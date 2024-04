Obowiązek jazdy z włączonymi przez całą dobę światłami obowiązuje w Polsce od 2007 r. W samochodach starszego typu wszystkie światła trzeba włączać ręcznie, w nowszych już nie. Nie można jednak ślepo wierzyć nowoczesnym systemom, bo możemy dostać mandat.

Mandat mandatem, ale możemy też stwarzać zagrożenie na drodze, jeśli nie sprawdzimy, jakie aktualnie światła są włączone. W większości nowych samochodów zainstalowany jest czujnik zmierzchu, który zwalnia kierowcę z obowiązku przełączania świateł. Gdy na zewnątrz jest jasno, to włączają się te do jazdy dziennej, natomiast mijania po zmroku.

Światła do jazdy dziennej. Kiedy możemy ich używać?

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej – tak stanowi prawo o ruchu drogowym. W związku z tym, w przypadku mgły lub opadów deszczu/śniegu, kierowca jest zobowiązany włączyć w swoim pojeździe światła mijania, które świecą intensywniej niż te dzienne.



Warto zaznaczyć, że standardowo światła do jazdy dziennej montowane są tylko z przodu pojazdu i są one skonstruowane tak, by były widoczne głównie z przodu.



W przepisach dotyczących świateł do jazdy dziennej nie ma wymogu posiadania świateł tylnych. Jednak niektórzy producenci samochodów decydują się na montaż systemów oświetlenia, które automatycznie włączają nie tylko przednie światła do jazdy dziennej, ale także tylne pozycyjne, aby poprawić widoczność pojazdu z każdej strony. To zależy jednak od marki i modelu samochodu, a nie jest to wymóg wynikający z przepisów ruchu drogowego.

Czujnik zmierzchu a opady deszczu

Czujnik zmierzchu nie zawsze zadziała w trakcie intensywnych opadów deszczu. W związku z tym, w trakcie ograniczonej przez opady widoczności, auto będzie miało włączone jedynie światła do jazdy dziennej, co stwarza zagrożenie na drodze. Dlatego jeśli w trakcie naszej jazdy pogoda nagle się pogorszy, warto sprawdzić jakie światła mamy włączone.

Jaki mandat za jazdę bez świateł?

Tak prezentuje się aktualny (2024 r.) taryfikator mandatów na 2024 rok:



– poruszanie się bez świateł mijania lub do jazdy dziennej od świtu do zmierzchu, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne

– poruszanie się bez świateł mijania lub do jazdy dziennej od zmierzchu do świtu, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 300 zł i 4 punkty karne

– poruszanie się bez świateł mijania lub do jazdy dziennej w tunelu, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 200 zł i 4 punkty karne

– jazdę z użyciem świateł drogowych niezgodnie z przepisami, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 200 zł

– jazdę z użyciem świateł przeciwmgielnych przednich, kiedy warunki pogodowe tego nie wymagają, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne

– brak odpowiedniego oświetlenia podczas postoju, jeśli warunki ograniczają widoczność, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 150–300 zł i 3 punkty karne

– zakrywanie świateł, możesz wówczas otrzymać mandat w wysokości 300 zł i 3 punkty karne