Nie wszyscy wiedzą, że grzywnę można dostać również za słuchanie głośnej muzyki bądź po prostu hałasowanie w dzień. Choć zwyczajowo przyjęło się, że cisza nocna obowiązuje w godz. 22-6 i to wtedy nie można być zbyt głośno, to w dzień również nie można przesadzać. Konsekwencją może być wysoka grzywna.

Warto zaznaczyć, że pojęcie: "cisza nocna" nie ma żadnego zastosowania prawnego. To zwyczajowe określenie, stosowane często w wewnętrznych regulaminach wspólnot mieszkaniowych. Tak więc jeśli nasi sąsiedzi uciążliwie hałasują w ciągu dnia (niezależnie czy muzyką, czy po prostu swoim zachowaniem) to narażają się na grzywnę. I to całkiem wysoką.

Jaka wysokość grzywny?

Od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Z kolei osoby, które notorycznie uprzykrzają życie sąsiadom, mogą zostać nawet ukarane ograniczeniem wolności lub aresztem.



Treść Art. 51 "Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego" paragraf 1. brzmi następująco: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Sąsiad hałasuje i uprzykrza życie. Co robić?

Rozmowa z sąsiadem: Pierwszym i najprostszym krokiem jest próba bezpośredniej, spokojnej rozmowy z sąsiadem. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie jest uciążliwe dla innych. Możliwe, że po takiej rozmowie sytuacja się poprawi.



Wspólnota mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości: Jeśli rozmowa nie przyniesie rezultatów, a hałas jest ciągły lub bardzo uciążliwy, warto zgłosić problem do zarządcy budynku, administracji osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej. Mogą oni interweniować i przypomnieć sąsiadowi o obowiązujących zasadach.



Mediacja: W niektórych przypadkach, gdy standardowe metody zawiodą, można skorzystać z pomocy mediatora – osoby trzeciej, która pomoże znaleźć kompromisowe rozwiązanie konfliktu między Tobą a sąsiadem.



Interwencja policji: Jeśli hałas jest szczególnie uciążliwy i uporczywy, możesz wezwać policję. Policja ma prawo interweniować również w przypadku bardzo głośnego hałasu o dowolnej porze dnia.



Pozew sądowy: W skrajnych i rzadkich przypadkach, gdy inne metody zawiodą, można rozważyć drogę sądową. Jest to jednak rozwiązanie czasochłonne i może wymagać pomocy prawnej.



Pamiętaj, aby zachować spokój i dyplomację. Często konstruktywna rozmowa może rozwiązać problem bez konieczności eskalacji konfliktu.