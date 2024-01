Unia Europejska pracuje nad obowiązkowymi badaniami dla kierowców w wieku powyżej 65 lat. Seniorzy musieliby udowodnić, że dalej są zdolni do prowadzenia pojazdów i nie zagrażają przy tym innym uczestnikom ruchu. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy taki przepis mógłby wejść w życie.

Polskie społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie wzrasta średnia wieku przeciętnego kierowcy. Jeszcze w tym roku ma zostać zatwierdzona dyrektywa Unii Europejskiej, która miałaby wprowadzić w życie obowiązkowe badania dla najstarszych kierowców. Są też szanse, że termin ważności praw jazdy dla seniorów miałby być skrócony do pięciu lat.

Dla niektórych osób w podeszłym wieku utrata możliwości prowadzenia pojazdu mogłaby być poważnym utrudnieniem. Mowa tutaj głównie o seniorach z małych miast bądź wsi, gdzie transport publiczny jest mocno ograniczony bądź nie ma go w ogóle. W związku z tym, by wybrać się do lekarza, sklepu czy kościoła, niezbędne jest posiadanie samochodu.

Kierowcy w Polsce. Kto powoduje najwięcej wypadków?

W Polsce najwięcej wypadków drogowych powoduje grupa młodych kierowców w wieku 18-24 lat. Według danych z 2022 r., ta grupa wiekowa była odpowiedzialna za znaczącą liczbę wypadków na drogach. Młodzi, mimo że stanowią tylko 8.25 proc. wszystkich kierowców w kraju, powodowali aż 12.01 wypadków na 10 tys. mieszkańców, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród wszystkich grup wiekowych. Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez młodych kierowców jest nadmierna prędkość​​.

Starsi kierowcy, mimo pewnych ograniczeń wynikających z wieku, takich jak problemy z koncentracją czy wiedzą na temat aktualnych przepisów, ogólnie są uznawani za bezpieczniejszych na drodze. Ich sposób jazdy, który często obejmuje mniejszą prędkość i unikanie trudnych tras, przyczynia się do mniejszej liczby wypadków​​.

Choć z badań wynika, że starsi kierowcy powodują mniej wypadków niż młodzi, to zdarza się jednak, że seniorzy za kółkiem również popełniają kardynalne błędy. Mowa tutaj np. o wjeździe na autostradę bądź drogę ekspresową pod prąd. Wielu z nich, choć prawo jazdy ma od kilkudziesięciu lat, nigdy nie uczyło się jazdy po takich drogach, bo takie po prostu w Polsce nie istniały.