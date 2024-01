Przepisy w jasny sposób określają zasady dziedziczenia. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to jego spadek przyznaje się osobom należącym do ustalonych prawnie grup spadkobierców. Kto dziedziczy po zmarłym bracie lub zmarłej siostrze? Co, jeśli umrze dziecko? Wyjaśniamy.

Prawo spadkowe. Zmarły nie zostawił testamentu. Co wtedy?

Przepisy w jasny sposób określają zasady dziedziczenia i grupy spadkobierców. Do pierwszej należą małżonek i zstępni (dzieci) spadkodawcy. Do drugiej należą małżonek i rodzice spadkodawcy. Trzecia grupa to małżonek i rodzeństwo. W grupie czwartej są dziadkowie, w piątej pasierbowie, a w szóstej gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

Warto też dokładniej opisać kilka kwestii:

Jeżeli osoba zmarła nie miała dzieci, ale na wciąż żyją jej rodzice i małżonek/małżonka, to każdy z rodziców otrzymuje po 25 proc. spadku, a współmałżonek 50 proc.

Jeżeli osoba zmarła nie była w związku małżeńskim i nie posiadała dzieci, to w pierwszej kolejności spadek przypada rodzicom.

Jeżeli spadek należy się rodzeństwu, które już nie żyje, to w dalszej kolejności dziedziczą dzieci rodzeństwa.

Testament w Polsce. Jak powinien wyglądać?

Testament w Polsce powinien spełniać określone wymogi prawne, aby był uznany za ważny. Oto kilka kluczowych aspektów: